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Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11 процентов

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11 процентов - 03.12.2024, ПРАЙМ

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 11 процентов

Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 120 тысяч машин, а совокупные... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:02+0300

2024-12-03T10:02+0300

2024-12-03T10:02+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России в ноябре выросли на 11% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составили 120 тысяч машин, а совокупные продажи по всем категориям - легковым, легким коммерческим, грузовым и автобусам - увеличились на 7%, до 145 тысяч авто, сообщает Минпромторг РФ со ссылкой на данные аналитической компании ППК. При этом продажи легких коммерческих автомобилей по итогам ноября составили 14,2 тысячи единиц, что на 28% больше в годовом выражении, грузовиков - 9 тысяч (минус 25%), автобусов – 1,8 тысячи (плюс 30%). "По итогам января-ноября 2024 года на территории Российской Федерации реализовано 1 689 877 новых автомобилей (до трёх лет), что на 44% больше показателей аналогичного периода прошлого года (1 175 043 штук). При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 754 тысяч штук, что на 30% больше показателей января-ноября 2023 года", - отметили также в Минпромторге. Объём рынка в сегменте легковых автомобилей за январь-ноябрь составил 1,4 миллиона машин (плюс 53% в годовом выражении), в сегменте лёгких коммерческих автомобилей – 126,2 тысячи (плюс 37%), в сегменте грузовых автомобилей – 113,5 тысяч (минус 11%), в сегменте автобусов – 18,2 тысячи (плюс 17%).

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россия, минпромторг, авторынок рф, легковые автомобилии