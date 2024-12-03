https://1prime.ru/20241203/minselkhoz-853296983.html
Минсельхоз ожидает рост доли застрахованных посевных площадей в России
Минсельхоз ожидает рост доли застрахованных посевных площадей в России - 03.12.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз ожидает рост доли застрахованных посевных площадей в России
Минсельхоз РФ ожидает, что к концу года в России будут застрахованы 15 миллионов гектаров посевных площадей, что составляет 17,3% от общей посевной площади,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:59+0300
2024-12-03T16:59+0300
2024-12-03T17:00+0300
экономика
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76281/64/762816497_148:0:3384:1820_1920x0_80_0_0_f90de551052725f1988aeb0f4881fee2.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что к концу года в России будут застрахованы 15 миллионов гектаров посевных площадей, что составляет 17,3% от общей посевной площади, сообщила первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова. "Самый распространенный вид агрострахования с поддержкой - это страхование посевных. Здесь мы прошли, я так называю, психологический рубеж 15% от общей посевной площади. Надеемся к концу года, это наш план, выйти на 17,3%. Сейчас уже в настоящий момент заключено договоров на 12 миллионов гектаров. До конца года будет 15 миллионов гектаров. В следующем году план, я считаю, что это амбициозная наша цель, которую мы должны достигнуть - 20% от посевной площади - 17 миллионов гектаров", - сказала Фастова в рамках совещания в Совете Федерации РФ. Она дополнила, что основной целью до 2030 года является повысить охват застрахованных площадей до 30%. При этом доля страхования сельскохозяйственных животных в этом году уже достигла 44% поголовья, отметила Фастова. Замминистра также добавила, что число застрахованных от чрезвычайных ситуаций посевов растет и в этом году размер застрахованной площади составил 5,6 миллиона гектаров, это порядка 30% от всех застрахованных площадей. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, что правительство РФ направит 29 регионам свыше 700 миллионов рублей на механизм агрострахования для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях.
https://1prime.ru/20241127/minselkhoz-853142166.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76281/64/762816497_552:0:2979:1820_1920x0_80_0_0_bdf2ab6c595e0bb969d116065f8dbb2c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минсельхоз
Экономика, РОССИЯ, Минсельхоз
Минсельхоз ожидает рост доли застрахованных посевных площадей в России
Минсельхоз ожидает долю застрахованных посевных площадей на уровне 17,3%
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Минсельхоз РФ ожидает, что к концу года в России будут застрахованы 15 миллионов гектаров посевных площадей, что составляет 17,3% от общей посевной площади, сообщила первый замминистра сельского хозяйства России Елена Фастова.
"Самый распространенный вид агрострахования с поддержкой - это страхование посевных. Здесь мы прошли, я так называю, психологический рубеж 15% от общей посевной площади. Надеемся к концу года, это наш план, выйти на 17,3%. Сейчас уже в настоящий момент заключено договоров на 12 миллионов гектаров. До конца года будет 15 миллионов гектаров. В следующем году план, я считаю, что это амбициозная наша цель, которую мы должны достигнуть - 20% от посевной площади - 17 миллионов гектаров", - сказала Фастова в рамках совещания в Совете Федерации РФ.
Она дополнила, что основной целью до 2030 года является повысить охват застрахованных площадей до 30%.
При этом доля страхования сельскохозяйственных животных в этом году уже достигла 44% поголовья, отметила Фастова.
Замминистра также добавила, что число застрахованных от чрезвычайных ситуаций посевов растет и в этом году размер застрахованной площади составил 5,6 миллиона гектаров, это порядка 30% от всех застрахованных площадей.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил в понедельник, что правительство РФ направит 29 регионам свыше 700 миллионов рублей на механизм агрострахования для снижения издержек аграриев в чрезвычайных ситуациях.
Минсельхоз ожидает сохранения положительной динамики развития АПК