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Банк России выпустит серебряную монету в честь 125-летия основания МХТ

Банк России выпустит серебряную монету в честь 125-летия основания МХТ - 03.12.2024, ПРАЙМ

Банк России выпустит серебряную монету в честь 125-летия основания МХТ

Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "125-летие основания В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Станиславским... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:34+0300

2024-12-03T10:34+0300

2024-12-03T10:34+0300

банк россии

монета

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банк России во вторник выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "125-летие основания В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Станиславским Московского художественного общедоступного театра" прямоугольной формы, сообщает регулятор. "Банк России 3 декабря 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "125-летие основания В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Станиславским Московского художественного общедоступного театра", - говорится в сообщении ЦБ. Монета имеет масса драгоценного металла в чистоте 31,1 грамма (одна тройская унция), проба сплава - 925. Имеет прямоугольную форму длиной 51 миллиметр и шириной 32 миллиметра с закругленными углами. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант. Боковая поверхность монет рифленая. На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2024 г.", обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монет расположено изображение исторического занавеса с фигурой летящей чайки, выполненное в технике лазерного матирования, справа имеются рельефные надписи: вверху в две строки - "125 лет", внизу стилизованным шрифтом в две строки - "художественно-общедоступный театръ". Тираж памятной серебряной монеты - 3 тысячи экземпляров. Монета изготовлена качеством "пруф", уточняет регулятор.

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