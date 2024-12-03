https://1prime.ru/20241203/mosbirzha-853300124.html

Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов

Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов - 03.12.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов

Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 10,9% по сравнению с октябрем и составил 124,8 триллиона рублей, следует из сообщения... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T19:43+0300

2024-12-03T19:43+0300

2024-12-03T19:43+0300

экономика

объем торгов на мосбирже

сокращение

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 10,9% по сравнению с октябрем и составил 124,8 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2024 года составил 124,8 триллиона рублей", - сказано в релизе. В октябре общий объем торгов составлял 140,1 триллиона рублей. При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 14,3% в месячном выражении - до 3,2 триллиона рублей, среднедневной объем торгов - на 26%, до 154,7 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 16% и составил 2,1 триллиона рублей. В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 104 облигационных займа на общую сумму 1,7 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 миллиарда. Оборот торгов на срочном рынке вырос на 7,5% и составил 10 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 18,7% - до 478,3 миллиарда рублей. "Объем торгов на денежном рынке достиг 95,9 триллиона рублей", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций составил 4,6 триллиона рублей.

https://1prime.ru/20241202/torgi-853261838.html

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объем торгов на мосбирже, сокращение