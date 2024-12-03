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Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/mosbirzha-853300124.html
Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов
Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов - 03.12.2024, ПРАЙМ
Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов
Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 10,9% по сравнению с октябрем и составил 124,8 триллиона рублей, следует из сообщения... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T19:43+0300
2024-12-03T19:43+0300
экономика
объем торгов на мосбирже
сокращение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 10,9% по сравнению с октябрем и составил 124,8 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки. "Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2024 года составил 124,8 триллиона рублей", - сказано в релизе. В октябре общий объем торгов составлял 140,1 триллиона рублей. При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 14,3% в месячном выражении - до 3,2 триллиона рублей, среднедневной объем торгов - на 26%, до 154,7 миллиарда рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 16% и составил 2,1 триллиона рублей. В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 104 облигационных займа на общую сумму 1,7 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 миллиарда. Оборот торгов на срочном рынке вырос на 7,5% и составил 10 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 18,7% - до 478,3 миллиарда рублей. "Объем торгов на денежном рынке достиг 95,9 триллиона рублей", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций составил 4,6 триллиона рублей.
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объем торгов на мосбирже, сокращение
Экономика, объем торгов на Мосбирже, сокращение
19:43 03.12.2024
 
Мосбиржа сообщила о сокращении объема торгов

Объем торгов на Мосбирже снизился на 10,9% - до 124,8 трлн рублей

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкПрезентация обновленной Московской биржи
Презентация обновленной Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Общий оборот торгов на всех рынках Московской биржи в ноябре снизился на 10,9% по сравнению с октябрем и составил 124,8 триллиона рублей, следует из сообщения на сайте торговой площадки.
"Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2024 года составил 124,8 триллиона рублей", - сказано в релизе. В октябре общий объем торгов составлял 140,1 триллиона рублей.
При этом оборот торгов на рынке акций вырос на 14,3% в месячном выражении - до 3,2 триллиона рублей, среднедневной объем торгов - на 26%, до 154,7 миллиарда рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 16% и составил 2,1 триллиона рублей. В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 104 облигационных займа на общую сумму 1,7 триллиона рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 365,2 миллиарда.
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
Мосбиржа намерена возобновить утренние торги
Вчера, 19:43
Оборот торгов на срочном рынке вырос на 7,5% и составил 10 триллионов рублей. Среднедневной объем торгов вырос на 18,7% - до 478,3 миллиарда рублей.
"Объем торгов на денежном рынке достиг 95,9 триллиона рублей", - также говорится в сообщении. Среднедневной объем операций составил 4,6 триллиона рублей.
 
Экономикаобъем торгов на Мосбиржесокращение
 
 
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