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"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс

"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс

Странам НАТО может потребоваться некоторое время, возможно месяцы, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс, сообщает Reuters. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:15+0300

2024-12-03T09:15+0300

2024-12-03T09:15+0300

политика

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Странам НАТО может потребоваться некоторое время, возможно месяцы, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс, сообщает Reuters."На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", - отметил высокопоставленный дипломат из НАТО.Высокопоставленный американский чиновник указал на то, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров. По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации на Украине мобилизации.Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.

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