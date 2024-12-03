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"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс
"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс
Странам НАТО может потребоваться некоторое время, возможно месяцы, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс, сообщает Reuters. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:15+0300
2024-12-03T09:15+0300
2024-12-03T09:15+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Странам НАТО может потребоваться некоторое время, возможно месяцы, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс, сообщает Reuters."На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", - отметил высокопоставленный дипломат из НАТО.Высокопоставленный американский чиновник указал на то, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров. По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации на Украине мобилизации.Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.
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украина, нато
"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс
Reuters: на решение по поводу членства Украины в НАТО могут уйти месяцы
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Странам НАТО может потребоваться некоторое время, возможно месяцы, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс, сообщает
Reuters.
"На достижение консенсуса уйдут недели и месяцы", - отметил высокопоставленный дипломат из НАТО.
Высокопоставленный американский чиновник указал на то, что в ходе встречи стороны обсудят усиление позиции Украины на следующий год на фоне возможного начала мирных переговоров. По его мнению, этого можно добиться путем предоставления Киеву средств, боеприпасов, а также активизации на Украине мобилизации.
Заседание глав МИД стран НАТО пройдет в штаб-квартире в Брюсселе 3-4 декабря. Во встрече примет участие украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Согласно сообщениям СМИ, он попросил НАТО пригласить Украину в альянс в ходе встречи глав МИД блока. Однако, по признанию ряда стран альянса, это едва ли возможно в обозримом будущем.
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