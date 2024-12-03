https://1prime.ru/20241203/nato-853290273.html

В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО

В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО

Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. Об этом сообщил | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T12:45+0300

2024-12-03T12:45+0300

2024-12-03T12:45+0300

россия

украина

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. Об этом сообщил "Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал пресс-секретарь российского президента.В то же время Песков уточнил, что администрация американского президента Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать войне на Украине замедлиться.Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.

https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html

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россия, украина, нато