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В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО
В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО
Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. Об этом сообщил | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:45+0300
2024-12-03T12:45+0300
россия
украина
нато
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. Об этом сообщил "Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал пресс-секретарь российского президента.В то же время Песков уточнил, что администрация американского президента Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать войне на Украине замедлиться.Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
12:45 03.12.2024
 
В Кремле назвали "угрожающим событием" возможное членство Украины в НАТО

Песков: полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России

© Фото : NATOВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Полноправное членство Украины в НАТО было бы неприемлемо для России, оно является угрожающим событием. Об этом сообщил
"Это абсолютно контрастирует с нашим тезисом о неделимости безопасности, и безопасность одной страны не может обеспечиваться в ущерб безопасности другой страны. Это непреложное правило международных отношений, которым мы руководствуемся. Поэтому потенциально такое решение для нас просто неприемлемо, ибо оно является угрожающим для нас событием. Это не ликвидирует первопричины того, что сейчас происходит. Первопричины, почему мы начали специальную военную операцию", - сказал пресс-секретарь российского президента.
В то же время Песков уточнил, что администрация американского президента Джо Байдена продолжает подливать масло в огонь, пытается не дать войне на Украине замедлиться.
Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.
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