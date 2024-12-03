https://1prime.ru/20241203/nato-853291165.html

Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО

Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ

Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО

В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T13:19+0300

2024-12-03T13:19+0300

2024-12-03T13:50+0300

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запад

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ЖЕНЕВА, 3 дек - ПРАЙМ. В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью изданию Tribune de Genève высказала швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО."Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она.В то же время парламентарий добавила, что швейцарские власти выражают обеспокоенность ослаблением НАТО после избрания на пост американского президента Дональда Трампа. По ее словам, это повлияет на Берн в области политики безопасности.Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена не решается приглашать Украину в Североатлантический альянс из-за опасений, что Трамп отменит это решение после своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

https://1prime.ru/20241203/nato-853290273.html

украина

запад

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украина, запад, сша, нато