https://1prime.ru/20241203/nato-853291165.html
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО
В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:19+0300
2024-12-03T13:19+0300
2024-12-03T13:50+0300
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ЖЕНЕВА, 3 дек - ПРАЙМ. В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью изданию Tribune de Genève высказала швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО."Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она.В то же время парламентарий добавила, что швейцарские власти выражают обеспокоенность ослаблением НАТО после избрания на пост американского президента Дональда Трампа. По ее словам, это повлияет на Берн в области политики безопасности.Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена не решается приглашать Украину в Североатлантический альянс из-за опасений, что Трамп отменит это решение после своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года.
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украина, запад, сша, нато
УКРАИНА, ЗАПАД, США, НАТО
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО
Депутат Куатро: Украина проиграет войну с Россией, если США покинут НАТО
ЖЕНЕВА, 3 дек - ПРАЙМ. В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью изданию Tribune de Genève высказала швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО.
"Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она.
В то же время парламентарий добавила, что швейцарские власти выражают обеспокоенность ослаблением НАТО после избрания на пост американского президента Дональда Трампа. По ее словам, это повлияет на Берн в области политики безопасности.
Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена не решается приглашать Украину в Североатлантический альянс из-за опасений, что Трамп отменит это решение после своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года.
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