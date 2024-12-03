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Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО
В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:19+0300
2024-12-03T13:50+0300
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ЖЕНЕВА, 3 дек - ПРАЙМ. В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью изданию Tribune de Genève высказала швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО."Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она.В то же время парламентарий добавила, что швейцарские власти выражают обеспокоенность ослаблением НАТО после избрания на пост американского президента Дональда Трампа. По ее словам, это повлияет на Берн в области политики безопасности.Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена не решается приглашать Украину в Североатлантический альянс из-за опасений, что Трамп отменит это решение после своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года.
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украина, запад, сша, нато
УКРАИНА, ЗАПАД, США, НАТО
13:19 03.12.2024 (обновлено: 13:50 03.12.2024)
 
Украине назвали тяжелые последствия возможного выхода США из НАТО

Депутат Куатро: Украина проиграет войну с Россией, если США покинут НАТО

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
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ЖЕНЕВА, 3 дек - ПРАЙМ. В случае сокращения военной помощи Киеву со стороны Соединенных Штатов и их выхода из Североатлантического альянса Украину ждет проигрыш в конфликте с Россией. Такое мнение в интервью изданию Tribune de Genève высказала швейцарский депутат Жаклин Де Куатро по завершении Парламентской ассамблеи НАТО.
"Если США выйдут из НАТО, Украина проиграет войну, потому что Европа не сможет восполнить этот недостаток военной поддержки", - сказала она.
В то же время парламентарий добавила, что швейцарские власти выражают обеспокоенность ослаблением НАТО после избрания на пост американского президента Дональда Трампа. По ее словам, это повлияет на Берн в области политики безопасности.
Ранее сообщалось, что администрация действующего президента США Джо Байдена не решается приглашать Украину в Североатлантический альянс из-за опасений, что Трамп отменит это решение после своего возвращения в Белый дом в январе 2025 года.
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12:45
 
УКРАИНАЗАПАДСШАНАТО
 
 
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