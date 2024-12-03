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НАТО усилит работу разведслужб из-за якобы "дестабилизирующих действий РФ" - 03.12.2024, ПРАЙМ
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НАТО усилит работу разведслужб из-за якобы "дестабилизирующих действий РФ"
НАТО усилит работу разведслужб из-за якобы "дестабилизирующих действий РФ" - 03.12.2024, ПРАЙМ
НАТО усилит работу разведслужб из-за якобы "дестабилизирующих действий РФ"
Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса намерены обсудить противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны России и Китая". Такое... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:08+0300
2024-12-03T14:08+0300
россия
нато
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угроза
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса намерены обсудить противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны России и Китая". Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, добавив, что обсуждение будет происходить в рамках встречи в Брюсселе 3-4 декабря.Отмечается, что под противодействием имеется в виду активизация и усиление работы разведывательных служб по обмену данными."Завтра министры обсудят враждебные действия России в странах НАТО. В последние годы Россия, а также Китай пытались дестабилизировать наши страны путем актов саботажа, кибератак и энергетического шантажа для того, чтобы запугать нас", - сообщает Рютте. В то же время генсек уточнил, что государства блока будут продолжать действовать вместе для того, чтобы противодействовать "угрозам". По его словам, работы также будет заключаться в укреплении защиты критической инфраструктуры.Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы. В свою очередь китайские власти подчеркивали, что западным государствам стоит перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу".
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россия, нато, китай, угроза
РОССИЯ, НАТО, КИТАЙ, угроза
14:08 03.12.2024
 
НАТО усилит работу разведслужб из-за якобы "дестабилизирующих действий РФ"

Рютте: НАТО усилит работу разведслужб из-за "дестабилизирующих действий России"

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 3 дек – ПРАЙМ. Министры иностранных дел стран Североатлантического альянса намерены обсудить противодействие якобы "гибридным угрозам якобы со стороны России и Китая". Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, добавив, что обсуждение будет происходить в рамках встречи в Брюсселе 3-4 декабря.
Отмечается, что под противодействием имеется в виду активизация и усиление работы разведывательных служб по обмену данными.
"Завтра министры обсудят враждебные действия России в странах НАТО. В последние годы Россия, а также Китай пытались дестабилизировать наши страны путем актов саботажа, кибератак и энергетического шантажа для того, чтобы запугать нас", - сообщает Рютте.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
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В то же время генсек уточнил, что государства блока будут продолжать действовать вместе для того, чтобы противодействовать "угрозам". По его словам, работы также будет заключаться в укреплении защиты критической инфраструктуры.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы.
В свою очередь китайские власти подчеркивали, что западным государствам стоит перестать раздувать мнимую "китайскую угрозу".
 
РОССИЯНАТОКИТАЙугроза
 
 
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