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На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России - 03.12.2024, ПРАЙМ
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На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России
На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России - 03.12.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России
Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:59+0300
2024-12-03T16:59+0300
россия
запад
нато
украина
переговоры
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал военный эксперт из США Уилл Шрайвер."Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — подчеркнул он.В то же время Шрайвер добавил, что в украинском конфликте умирают только украинцы, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс позорятся, а Россия набирает силы и вскоре может стать еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы.
https://1prime.ru/20241203/nato-853292618.html
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россия, запад, нато, украина, переговоры
РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, УКРАИНА, переговоры
16:59 03.12.2024
 
На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России

Военный аналитик Шрайвер: США и НАТО придется смириться с условиями России

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал военный эксперт из США Уилл Шрайвер.
"Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — подчеркнул он.
В то же время Шрайвер добавил, что в украинском конфликте умирают только украинцы, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс позорятся, а Россия набирает силы и вскоре может стать еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы.
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