https://1prime.ru/20241203/nato-853296867.html

На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России

На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России - 03.12.2024, ПРАЙМ

На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России

Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:59+0300

2024-12-03T16:59+0300

2024-12-03T16:59+0300

россия

запад

нато

украина

переговоры

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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал военный эксперт из США Уилл Шрайвер."Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — подчеркнул он.В то же время Шрайвер добавил, что в украинском конфликте умирают только украинцы, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс позорятся, а Россия набирает силы и вскоре может стать еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы.

https://1prime.ru/20241203/nato-853292618.html

запад

украина

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россия, запад, нато, украина, переговоры