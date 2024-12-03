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На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России
На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России - 03.12.2024, ПРАЙМ
На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России
Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:59+0300
2024-12-03T16:59+0300
2024-12-03T16:59+0300
россия
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украина
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал военный эксперт из США Уилл Шрайвер."Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — подчеркнул он.В то же время Шрайвер добавил, что в украинском конфликте умирают только украинцы, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс позорятся, а Россия набирает силы и вскоре может стать еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы.
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россия, запад, нато, украина, переговоры
РОССИЯ, ЗАПАД, НАТО, УКРАИНА, переговоры
На Западе назвали единственный возможный исход переговоров США и России
Военный аналитик Шрайвер: США и НАТО придется смириться с условиями России
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ.
Западным государствам придется смириться с поставленными Россией условиями в ходе переговоров с Москвой. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X
написал военный эксперт из США Уилл Шрайвер.
"Единственная "сделка", которую можно заключить, — это согласие США
/НАТО с условиями, диктуемыми Россией", — подчеркнул он.
В то же время Шрайвер добавил, что в украинском конфликте умирают только украинцы, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс позорятся, а Россия набирает силы и вскоре может стать еще более могущественной, чем она была на пике советской мощи.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не представляет угрозы для мира, а, напротив, расценивает активность Североатлантического альянса на своей границе в качестве потенциальной угрозы.
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