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"Хватит спонсировать США". В Германии допустили выход страны из НАТО

"Хватит спонсировать США". В Германии допустили выход страны из НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Хватит спонсировать США". В Германии допустили выход страны из НАТО

Партия "Альтернатива для Германии" не исключает выхода Германии из НАТО вступления в союз с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Флавио фон Вицлебена... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T18:15+0300

2024-12-03T18:15+0300

2024-12-03T18:16+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" не исключает выхода Германии из НАТО вступления в союз с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Флавио фон Вицлебена сопредседатель АдГ Тино Крупалла.Он отметил, что сегодня НАТО - уже не тот исключительно оборонительный альянс, каким он был раньше, и в то же время признал, что "Германия плохо может защитить себя в одиночку", а следовательно, ей нужно с кем-то вступить в союз."Но по мнению АдГ, прежде чем мы начнем говорить о новых союзах, нужно найти альтернативу НАТО", - подчеркнул Крупалла, добавив, что необходимо провести ревизию контрактов Бундесвера на закупку оружия производства США, ведь эти контракты делают ФРГ зависимой от Соединенных Штатов.При этом сопредседатель АдГ подчеркнул, что пусть сегодня Германия все член НАТО, но "наши интересы с американцами не совпадают, они несовместимы по многим пунктам". Он выразил самые серьезные сомнения, например, по вопросам, "может ли гегемон США стать для нас государством-защитником", "надо ли нам быть спонсорами американцев, которые ведут империалистические мировые войны", и др. Говоря же о вероятных военных союзах, Крупалла допустил сближение Германии с Францией и даже с Россией - "чтобы быть геополитически активной силой наряду с Америкой, Китаем, Индией".

https://1prime.ru/20241106/germaniya-852639232.html

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