Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241203/nato-853301437.html
Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО
Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО
Соединенные Штаты не желают брать на себя обязательства по защите Украины как члена НАТО. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Комиссии... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T20:53+0300
2024-12-03T20:56+0300
политика
сша
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не желают брать на себя обязательства по защите Украины как члена НАТО. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он считает, что главная причина, по которой Вашингтон не хочет принимать Украину в Североатлантический альянс заключается в том, что США не желают брать на себя обязательства по защите этой страны, которые они не смогут выполнить. "И все просьбы, требования или ультиматумы Киева на эту позицию вряд ли повлияют", - отметил Пушков.По его мнению, Соединенные Штаты не готовы впрямую воевать с Российской Федерацией на Украине. А отказ Вашингтона отправить на Украину войска в условиях военного конфликта с Россией означал бы, что США отказываются выполнять свои обязательства по Вашингтонскому договору о создании НАТО, что чревато цепной реакцией со стороны европейских государств-членов НАТО."В итоге прием Украины взорвал бы НАТО как альянс, неспособный выполнить свои военные обязательства. Это стало бы мощнейшим ударом по гегемонии США в Европе. Они не хотят этого допустить", - подытожил сенатор.
https://1prime.ru/20241201/nato-853238760.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_196:0:1304:831_1920x0_80_0_0_bd5a946d5e99d2608a20116fe9f181d9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, нато
Политика, США, УКРАИНА, НАТО
20:53 03.12.2024 (обновлено: 20:56 03.12.2024)
 
Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Пушков: США не хотят брать на себя обязательства защищать Украину как члена НАТО

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© fotolia.com / YuI
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не желают брать на себя обязательства по защите Украины как члена НАТО. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Он считает, что главная причина, по которой Вашингтон не хочет принимать Украину в Североатлантический альянс заключается в том, что США не желают брать на себя обязательства по защите этой страны, которые они не смогут выполнить.
"И все просьбы, требования или ультиматумы Киева на эту позицию вряд ли повлияют", - отметил Пушков.
По его мнению, Соединенные Штаты не готовы впрямую воевать с Российской Федерацией на Украине. А отказ Вашингтона отправить на Украину войска в условиях военного конфликта с Россией означал бы, что США отказываются выполнять свои обязательства по Вашингтонскому договору о создании НАТО, что чревато цепной реакцией со стороны европейских государств-членов НАТО.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2024
Зеленский объяснил, как нужно приглашать Украину в НАТО
1 декабря, 18:45
"В итоге прием Украины взорвал бы НАТО как альянс, неспособный выполнить свои военные обязательства. Это стало бы мощнейшим ударом по гегемонии США в Европе. Они не хотят этого допустить", - подытожил сенатор.
 
ПолитикаСШАУКРАИНАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала