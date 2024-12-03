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Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ

Пушков объяснил, почему США не хотят принимать Украину в НАТО

Соединенные Штаты не желают брать на себя обязательства по защите Украины как члена НАТО. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Комиссии... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T20:53+0300

2024-12-03T20:53+0300

2024-12-03T20:56+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Соединенные Штаты не желают брать на себя обязательства по защите Украины как члена НАТО. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Он считает, что главная причина, по которой Вашингтон не хочет принимать Украину в Североатлантический альянс заключается в том, что США не желают брать на себя обязательства по защите этой страны, которые они не смогут выполнить. "И все просьбы, требования или ультиматумы Киева на эту позицию вряд ли повлияют", - отметил Пушков.По его мнению, Соединенные Штаты не готовы впрямую воевать с Российской Федерацией на Украине. А отказ Вашингтона отправить на Украину войска в условиях военного конфликта с Россией означал бы, что США отказываются выполнять свои обязательства по Вашингтонскому договору о создании НАТО, что чревато цепной реакцией со стороны европейских государств-членов НАТО."В итоге прием Украины взорвал бы НАТО как альянс, неспособный выполнить свои военные обязательства. Это стало бы мощнейшим ударом по гегемонии США в Европе. Они не хотят этого допустить", - подытожил сенатор.

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