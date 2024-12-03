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Нидерланды изучат восстановление воинской службы в стране впервые за 27 лет

Нидерланды изучат восстановление воинской службы в стране впервые за 27 лет - 03.12.2024, ПРАЙМ

Нидерланды изучат восстановление воинской службы в стране впервые за 27 лет

Нидерланды впервые за 27 лет изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на документ... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T14:14+0300

2024-12-03T14:14+0300

2024-12-03T14:19+0300

политика

нидерланды

служба

армия

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ГААГА, 3 дек - ПРАЙМ. Нидерланды впервые за 27 лет изучают возможность возобновления обязательной воинской повинности, сообщил телеканал RTL Nieuws со ссылкой на документ министерства обороны королевства. "Министерство обороны Нидерландов составило план действий на случай, если бы Нидерланды вновь ввели воинскую повинность. Об этом свидетельствует документы, запрошенные RTL Nieuws", - сообщил телеканал. Ведомство пришло к выводу, что пока вооруженные силы далеки от готовности к такому сценарию, так как необходимы крупные инвестиции в персонал и оборудование, однако "если соседние страны введут обязательную военную службу, Нидерланды немедленно последуют этому примеру". Как отмечается в документах минобороны, причина, по которой Нидерланды изучают возможность возвращения воинской повинности, заключается в том, что страна "должна подготовиться к крупному военному конфликту в ближайшие пять-десять лет". Так, подчеркивает министерство, ситуация в мире с безопасностью продолжает стремительно ухудшаться, о чем свидетельствуют события на Украине и Ближнем Востоке. В Нидерландах профессиональная армия насчитывает более 42 000 кадровых военнослужащих. Министерство обороны работает над тем, чтобы увеличить эту цифру, в том числе с помощью привлечения резервистов. Призыв в Вооружённые силы Нидерландов прекратился с 1 мая 1997 года, они переведены на контрактную основу. Однако в исключительных обстоятельствах, таких как угроза войны, нидерландское правительство может вернуть службу по призыву. Ежегодно всем молодым людям в возрасте 17 лет приходят письма, в которых их призывают присоединиться к армии.

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нидерланды

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нидерланды, служба, армия