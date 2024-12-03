https://1prime.ru/20241203/obse-853291697.html
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте - 03.12.2024, ПРАЙМ
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте
Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:28+0300
2024-12-03T13:28+0300
2024-12-03T13:28+0300
политика
россия
обсе
https://cdnn.1prime.ru/img/79086/24/790862405_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_7d7939c7dcda66971149acd6e868dd9d.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов."Да", - заявил замглавы ведомства в ответ на вопрос журналиста.Заседание состоится 5-6 декабря в столице Мальты Валлетте. Мальта является членом Европейского союза, который закрыл воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году.Тем не менее, российский самолет сделает посадку на Мальте, чтобы российская сторона могла принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.
https://1prime.ru/20240703/obse-849692621.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/79086/24/790862405_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_28113b069a4f1149937d163fe39d81b9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте
Иванов: российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
"Да", - заявил замглавы ведомства в ответ на вопрос журналиста.
Заседание состоится 5-6 декабря в столице Мальты Валлетте. Мальта является членом Европейского союза, который закрыл воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году.
Тем не менее, российский самолет сделает посадку на Мальте, чтобы российская сторона могла принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.
Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ