https://1prime.ru/20241203/obse-853291697.html

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте - 03.12.2024, ПРАЙМ

Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте

Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T13:28+0300

2024-12-03T13:28+0300

2024-12-03T13:28+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов."Да", - заявил замглавы ведомства в ответ на вопрос журналиста.Заседание состоится 5-6 декабря в столице Мальты Валлетте. Мальта является членом Европейского союза, который закрыл воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году.Тем не менее, российский самолет сделает посадку на Мальте, чтобы российская сторона могла принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.

https://1prime.ru/20240703/obse-849692621.html

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