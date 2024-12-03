Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241203/obse-853291697.html
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте - 03.12.2024, ПРАЙМ
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте
Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:28+0300
2024-12-03T13:28+0300
политика
россия
обсе
https://cdnn.1prime.ru/img/79086/24/790862405_0:190:2969:1860_1920x0_80_0_0_7d7939c7dcda66971149acd6e868dd9d.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов."Да", - заявил замглавы ведомства в ответ на вопрос журналиста.Заседание состоится 5-6 декабря в столице Мальты Валлетте. Мальта является членом Европейского союза, который закрыл воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году.Тем не менее, российский самолет сделает посадку на Мальте, чтобы российская сторона могла принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.
https://1prime.ru/20240703/obse-849692621.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/79086/24/790862405_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_28113b069a4f1149937d163fe39d81b9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, обсе
Политика, РОССИЯ, ОБСЕ
13:28 03.12.2024
 
Российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте

Иванов: российская делегация получила визы для участия в СМИД ОБСЕ на Мальте

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк*Наблюдатели ОБСЕ
*Наблюдатели ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российская делегация получила визы для участия в заседании СМИД ОБСЕ на Мальте. Об этом агентству РИА Новости сообщил замминистра иностранных дел России Евгений Иванов.
"Да", - заявил замглавы ведомства в ответ на вопрос журналиста.
Заседание состоится 5-6 декабря в столице Мальты Валлетте. Мальта является членом Европейского союза, который закрыл воздушное пространство для российских самолетов в 2022 году.
Тем не менее, российский самолет сделает посадку на Мальте, чтобы российская сторона могла принять участие в заседании Совета министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ.
ОБСЕ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Делегация России перестанет участвовать в ассамблее ОБСЕ
3 июля, 12:36
 
ПолитикаРОССИЯОБСЕ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала