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"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме
"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме
"Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:17+0300
2024-12-03T11:17+0300
россия
фас рф
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник ФАС сообщила, что "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения. "Позиция "Почты России" не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", - сказали в "Почте России". Как поясняла ФАС, только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.
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россия, фас рф
РОССИЯ, ФАС РФ
11:17 03.12.2024
 
"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме

"Почта России" не согласна с решением ФАС по доступу к информсистеме

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкНовое флагманское отделение "Почты России" в Санкт-Петербурге
Новое флагманское отделение Почты России в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее во вторник ФАС сообщила, что "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения.
"Позиция "Почты России" не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", - сказали в "Почте России".
Как поясняла ФАС, только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.
Стенд ФГУП Почта России - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
ФАС выдала предписание "Почте России" из-за нарушения закона о конкуренции
10:04
 
РОССИЯФАС РФ
 
 
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