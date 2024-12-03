https://1prime.ru/20241203/pochta_rossii-853287886.html

"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме

"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Почта России" поспорила с ФАС из-за решения по доступу к информсистеме

"Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T11:17+0300

2024-12-03T11:17+0300

2024-12-03T11:17+0300

россия

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84249/02/842490265_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_63886366eca4f749aaf12587c98f5ba8.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Почта России" не согласна с решением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по недискриминационному доступу к ее информационной системе, продолжит отстаивать свою позицию в рамках антимонопольного дела и в суде, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Ранее во вторник ФАС сообщила, что "Почта России" нарушила закон о защите конкуренции, ограничив доступ частных почтовых операторов к своей информационной системе, содержащей сведения о возможности доставки письменной корреспонденции в электронном виде. Компании выдано предписание об устранении нарушения. "Позиция "Почты России" не совпадает с позицией ФАС, компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде. Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает "Почту" предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого", - сказали в "Почте России". Как поясняла ФАС, только в информационной системе "Почты России" есть возможность проверить наличие согласия получателя корреспонденции на доставку писем от органов власти в электронном виде. Почтовый оператор как субъект естественной монополии обязан был предоставить доступ к инфраструктуре общедоступной почтовой связи частным операторам и заключить с ними договоры межоператорского обмена, однако компания не включила в типовую форму такого договора услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде.

https://1prime.ru/20241203/fas-853272812.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фас рф