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Эксперты ждут подорожания электроники и оптики в США после решения Китая - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Эксперты ждут подорожания электроники и оптики в США после решения Китая
Эксперты ждут подорожания электроники и оптики в США после решения Китая - 03.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты ждут подорожания электроники и оптики в США после решения Китая
Запрет Китая на экспорт галлия и германия в США может привести к росту цен на смартфоны, оптику, датчики и другие товары американской промышленности, сказал в... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T18:02+0300
2024-12-03T18:03+0300
экономика
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Запрет Китая на экспорт галлия и германия в США может привести к росту цен на смартфоны, оптику, датчики и другие товары американской промышленности, сказал в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее во вторник министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами. "Решение властей Китая блокировать поставки галлия и германия в США автоматически означает резкий подъем их цен на рынке, который неминуемо ударит по потребляющим их отраслям американской промышленности, прежде всего, по выпуску специальной оптики и электроники. В результате будет дорожать все, начиная от инфракрасных датчиков и транзисторами и заканчивая смартфонами: КНР - крупнейший в мире производитель галлия и германия", - сказал эксперт. Хазанов отметил, что какие-то объемы галлия и германия могут быть в государственных резервах США, однако они не безграничны. В результате американским гражданским и оборонным компаниям в течение ближайших нескольких месяцев придется решать вопрос об обеспечении себя этими двумя редкими металлами - возможно, они будут пытаться по-тихому закупать их через цепочки посредников в Китае, уточнил эксперт. По его мнению, для России запрет на вывоз галлия и германия из Китая рисков не несет, скорее наоборот, повышается ее роль как потенциального поставщика двух редких металлов. "Правда, США сознательно испортили отношения с нашей страной, и смогут ли американские игроки покупать их у нас - большой вопрос", - добавил эксперт. Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Германий применяется при создании солнечных панелей, устройствах беспроводной связи и оптических системах, например, военных очках ночного видения.
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сша, промтовары, подорожание
Экономика, США, промтовары, подорожание
18:02 03.12.2024 (обновлено: 18:03 03.12.2024)
 
Эксперты ждут подорожания электроники и оптики в США после решения Китая

Эксперт: из-за отказа КНР поставлять галлий в США подорожает электроника

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМеждународная выставка "ExpoElectronica"
Международная выставка ExpoElectronica - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Запрет Китая на экспорт галлия и германия в США может привести к росту цен на смартфоны, оптику, датчики и другие товары американской промышленности, сказал в беседе с РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее во вторник министерство коммерции КНР сообщило, что Китай усилил экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения в США, включая запрет на экспорт товаров, связанных с галлием, германием, сурьмой и сверхтвердыми материалами.
"Решение властей Китая блокировать поставки галлия и германия в США автоматически означает резкий подъем их цен на рынке, который неминуемо ударит по потребляющим их отраслям американской промышленности, прежде всего, по выпуску специальной оптики и электроники. В результате будет дорожать все, начиная от инфракрасных датчиков и транзисторами и заканчивая смартфонами: КНР - крупнейший в мире производитель галлия и германия", - сказал эксперт.
Хазанов отметил, что какие-то объемы галлия и германия могут быть в государственных резервах США, однако они не безграничны. В результате американским гражданским и оборонным компаниям в течение ближайших нескольких месяцев придется решать вопрос об обеспечении себя этими двумя редкими металлами - возможно, они будут пытаться по-тихому закупать их через цепочки посредников в Китае, уточнил эксперт.
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По его мнению, для России запрет на вывоз галлия и германия из Китая рисков не несет, скорее наоборот, повышается ее роль как потенциального поставщика двух редких металлов. "Правда, США сознательно испортили отношения с нашей страной, и смогут ли американские игроки покупать их у нас - большой вопрос", - добавил эксперт.
Галлий и германий широко используют при производстве высокотехнологичной продукции. Германий применяется при создании солнечных панелей, устройствах беспроводной связи и оптических системах, например, военных очках ночного видения.
 
ЭкономикаСШАпромтоварыподорожание
 
 
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