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Польша не сможет потратить на оборону более 4% ВВП, пишут СМИ - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Польша не сможет потратить на оборону более 4% ВВП, пишут СМИ
Польша не сможет потратить на оборону более 4% ВВП, пишут СМИ - 03.12.2024, ПРАЙМ
Польша не сможет потратить на оборону более 4% ВВП, пишут СМИ
Польша в текущем году не сможет реализовать план оборонных расходов и довести их до планировавшихся ранее более 4% ВВП, сообщает Rzeczpospolita. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:23+0300
2024-12-03T13:23+0300
экономика
польша
ввп
оборона
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ВАРШАВА, 3 дек – ПРАЙМ. Польша в текущем году не сможет реализовать план оборонных расходов и довести их до планировавшихся ранее более 4% ВВП, сообщает Rzeczpospolita. "Заместитель министра обороны Павел Бейда признал, что в этом году расходы Фонда поддержки вооруженных сил достигнут чуть более 60% плана. Это означает, что мы потратим на оборону примерно на 20 миллиардов злотых меньше (5 миллиардов долларов), чем планировалось, и это составит менее 4% ВВП", - пишет издание. Расходы на оборону Польши состоят из двух частей: бюджета Министерства обороны и внебюджетного Фонда поддержки вооруженных сил (FWSZ). Бюджет Министерства обороны предназначен для общих расходов, в то время как FWSZ финансирует только закупки вооружений.На 2024 год расходы государственного бюджета на оборону составляют 118,1 миллиарда злотых (почти 30 миллиардов долларов), а расходы FWSZ запланированы в размере 53,5 миллиарда злотых (13,3 миллиарда долларов). В общей сложности Польша планирует потратить около 140 миллиардов злотых (35 миллиардов долларов) на оборону в 2024 году, что составит около 3,8 процента ВВП.Однако изначально планировалось потратить более 4,1 процента ВВП. В прошлом году Польша также не смогла освоить все средства, выделенные на оборону, потратив только 3,26 процента ВВП вместо запланированных 3,9 процента.
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польша, ввп, оборона
Экономика, ПОЛЬША, ВВП, оборона
13:23 03.12.2024
 
Польша не сможет потратить на оборону более 4% ВВП, пишут СМИ

Rzeczpospolita: Польша в 2024 году не сможет потратить на оборону более 4% ВВП

© CC BY 2.0 / Radek KucharskiДворец Бельведер в Варшаве, Польша
Дворец Бельведер в Варшаве, Польша - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© CC BY 2.0 / Radek Kucharski
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ВАРШАВА, 3 дек – ПРАЙМ. Польша в текущем году не сможет реализовать план оборонных расходов и довести их до планировавшихся ранее более 4% ВВП, сообщает Rzeczpospolita.
"Заместитель министра обороны Павел Бейда признал, что в этом году расходы Фонда поддержки вооруженных сил достигнут чуть более 60% плана. Это означает, что мы потратим на оборону примерно на 20 миллиардов злотых меньше (5 миллиардов долларов), чем планировалось, и это составит менее 4% ВВП", - пишет издание.
Расходы на оборону Польши состоят из двух частей: бюджета Министерства обороны и внебюджетного Фонда поддержки вооруженных сил (FWSZ). Бюджет Министерства обороны предназначен для общих расходов, в то время как FWSZ финансирует только закупки вооружений.
На 2024 год расходы государственного бюджета на оборону составляют 118,1 миллиарда злотых (почти 30 миллиардов долларов), а расходы FWSZ запланированы в размере 53,5 миллиарда злотых (13,3 миллиарда долларов). В общей сложности Польша планирует потратить около 140 миллиардов злотых (35 миллиардов долларов) на оборону в 2024 году, что составит около 3,8 процента ВВП.
Однако изначально планировалось потратить более 4,1 процента ВВП. В прошлом году Польша также не смогла освоить все средства, выделенные на оборону, потратив только 3,26 процента ВВП вместо запланированных 3,9 процента.
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