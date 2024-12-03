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Посол России заявил о продолжении дипломатических контактов с Британией - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Посол России заявил о продолжении дипломатических контактов с Британией
Посол России заявил о продолжении дипломатических контактов с Британией - 03.12.2024, ПРАЙМ
Посол России заявил о продолжении дипломатических контактов с Британией
Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:56+0300
2024-12-03T14:56+0300
россия
великобритания
дипломатические отношения
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин. "Я бы не хотел использовать слово "враждебный", я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются: в Москве работает британское посольство, мы (российские дипломаты в Лондоне - ред.) посещаем министерство иностранных дел.... Мы продолжаем дипломатические отношения в такой сложной обстановке", - сказал Келин в беседе с RT. Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России.В сообщении сказано, что 26 ноября в МИД РФ Найджелу Кейси, "был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения".
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россия, великобритания, дипломатические отношения
РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, дипломатические отношения
14:56 03.12.2024
 
Посол России заявил о продолжении дипломатических контактов с Британией

Посол РФ Келин: дипломаты РФ и Британии контактируют даже в сложных условиях

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Дипломатические отношения России и Великобритании продолжаются, несмотря на сложную, "состязательную" обстановку, заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
"Я бы не хотел использовать слово "враждебный", я сказал бы, что мы работаем в очень сложной, состязательной обстановке. Но контакты продолжаются: в Москве работает британское посольство, мы (российские дипломаты в Лондоне - ред.) посещаем министерство иностранных дел.... Мы продолжаем дипломатические отношения в такой сложной обстановке", - сказал Келин в беседе с RT.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
МИД заявил протест послу Британии
26 ноября, 18:58
Ранее ФСБ РФ сообщила, что второй секретарь политотдела британского посольства проводил разведывательно-подрывную работу, которая угрожала безопасности России. Поэтому было принято решение о лишении его аккредитации. Ему предписали покинуть территорию РФ в двухнедельный срок. В связи с этим во вторник Найджел Кейси был вызван в МИД России.
В сообщении сказано, что 26 ноября в МИД РФ Найджелу Кейси, "был заявлен решительный протест в связи с вскрывшейся информацией о том, что второй секретарь посольства Великобритании Эдвард Уилкс при получении разрешения на въезд в нашу страну указал о себе заведомо ложные сведения".
 
РОССИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯдипломатические отношения
 
 
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