https://1prime.ru/20241203/putin-853288542.html
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках - 03.12.2024, ПРАЙМ
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках
Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю российских спортивных товаров в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщается в перечне,... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:42+0300
2024-12-03T11:42+0300
2024-12-03T11:42+0300
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю российских спортивных товаров в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщается в перечне, размещенном на сайте Кремля.Отмечается, что глава государства поручил правительству России и региональным исполнительным органам простимулировать спрос на отечественную спортивную продукцию среди негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.Постановление было принято по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
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россия, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках
Путин поручил увеличить долю отечественной спортивной продукции в госзакупках
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю российских спортивных товаров в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщается в перечне, размещенном на сайте Кремля.
Отмечается, что глава государства поручил правительству России и региональным исполнительным органам простимулировать спрос на отечественную спортивную продукцию среди негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.
Постановление было принято по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.
Путин рассказал, когда денег на развитие спорта будет достаточно