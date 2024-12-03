https://1prime.ru/20241203/putin-853288542.html

Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках

Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках - 03.12.2024, ПРАЙМ

Путин поручил увеличить долю российской спортивной продукции в госзакупках

Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю российских спортивных товаров в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщается в перечне,... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T11:42+0300

2024-12-03T11:42+0300

2024-12-03T11:42+0300

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил увеличить долю российских спортивных товаров в государственных и муниципальных закупках. Об этом сообщается в перечне, размещенном на сайте Кремля.Отмечается, что глава государства поручил правительству России и региональным исполнительным органам простимулировать спрос на отечественную спортивную продукцию среди негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта.Постановление было принято по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта.

https://1prime.ru/20241017/putin-852240815.html

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россия, владимир путин