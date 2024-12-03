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Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!" - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"
Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!" - 03.12.2024, ПРАЙМ
Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"
Глава государства Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Об этом сообщается в программе мероприятия. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T12:17+0300
2024-12-03T12:17+0300
экономика
россия
владимир путин
втб
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Об этом сообщается в программе мероприятия.Выступление российского лидера запланировано на пленарной сессии форума, а также ожидается сессия вопросов и ответов."13:00-14:00 Пленарная сессия. Выступление Президента РФ Владимира Путина. Сессия вопросов и ответов", - говорится в описании мероприятия.Также отмечается, что в качестве модератора форума выступит глава ВТБ Андрей Костин.
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россия, владимир путин, втб
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, ВТБ
12:17 03.12.2024
 
Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба "Валдай"
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Об этом сообщается в программе мероприятия.
Выступление российского лидера запланировано на пленарной сессии форума, а также ожидается сессия вопросов и ответов.
"13:00-14:00 Пленарная сессия. Выступление Президента РФ Владимира Путина. Сессия вопросов и ответов", - говорится в описании мероприятия.
Также отмечается, что в качестве модератора форума выступит глава ВТБ Андрей Костин.
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ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинВТБ
 
 
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