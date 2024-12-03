https://1prime.ru/20241203/putin-853289499.html

Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!" - 03.12.2024, ПРАЙМ

Путин примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!"

Глава государства Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Об этом сообщается в программе мероприятия. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T12:17+0300

2024-12-03T12:17+0300

2024-12-03T12:17+0300

экономика

россия

владимир путин

втб

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Глава государства Владимир Путин 4 декабря примет участие в 15-м инвестиционном форуме "Россия зовет!". Об этом сообщается в программе мероприятия.Выступление российского лидера запланировано на пленарной сессии форума, а также ожидается сессия вопросов и ответов."13:00-14:00 Пленарная сессия. Выступление Президента РФ Владимира Путина. Сессия вопросов и ответов", - говорится в описании мероприятия.Также отмечается, что в качестве модератора форума выступит глава ВТБ Андрей Костин.

https://1prime.ru/20241203/putin-853288542.html

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россия, владимир путин, втб