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Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии - 03.12.2024, ПРАЙМ
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии
Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии, передает пресс-служба Кремля. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T20:24+0300
2024-12-03T20:24+0300
политика
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
сирия
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул необходимость скорейшего прекращения агрессии радикальных группировок против законных властей Сирии и оказания всесторонней поддержки усилиям сирийского руководства по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории государства, в том числе с использованием имеющихся у Турции возможностей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы. Лидеры высказались за укрепление взаимодействия и в двустороннем формате, и в рамках Астанинского процесса. Вместе с тем в разговоре подчеркивалась ключевая роль дальнейшей координации Российской Федерации, Турции и Ирана в процессе нормализации обстановки в Сирии. Также главы государств договорились о дальнейших контактах в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса в Сирии.
https://1prime.ru/20241124/turtsiya-853049328.html
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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сирия
Политика, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, СИРИЯ
20:24 03.12.2024
 
Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону резко обострившуюся ситуацию в Сирии

© РИА Новости . Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии, передает пресс-служба Кремля.
Российский лидер подчеркнул необходимость скорейшего прекращения агрессии радикальных группировок против законных властей Сирии и оказания всесторонней поддержки усилиям сирийского руководства по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории государства, в том числе с использованием имеющихся у Турции возможностей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы.
Лидеры высказались за укрепление взаимодействия и в двустороннем формате, и в рамках Астанинского процесса. Вместе с тем в разговоре подчеркивалась ключевая роль дальнейшей координации Российской Федерации, Турции и Ирана в процессе нормализации обстановки в Сирии.
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Также главы государств договорились о дальнейших контактах в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса в Сирии.
 
ПолитикаВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганСИРИЯ
 
 
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