https://1prime.ru/20241203/putin-853301040.html

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии - 03.12.2024, ПРАЙМ

Путин и Эрдоган обсудили по телефону обострившуюся ситуацию в Сирии

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии, передает пресс-служба Кремля. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T20:24+0300

2024-12-03T20:24+0300

2024-12-03T20:24+0300

политика

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

сирия

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили резко обострившуюся ситуацию в Сирии, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер подчеркнул необходимость скорейшего прекращения агрессии радикальных группировок против законных властей Сирии и оказания всесторонней поддержки усилиям сирийского руководства по восстановлению стабильности и конституционного порядка на всей территории государства, в том числе с использованием имеющихся у Турции возможностей в регионе, говорится в сообщении пресс-службы. Лидеры высказались за укрепление взаимодействия и в двустороннем формате, и в рамках Астанинского процесса. Вместе с тем в разговоре подчеркивалась ключевая роль дальнейшей координации Российской Федерации, Турции и Ирана в процессе нормализации обстановки в Сирии. Также главы государств договорились о дальнейших контактах в контексте поиска шагов по деэскалации кризиса в Сирии.

https://1prime.ru/20241124/turtsiya-853049328.html

сирия

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владимир путин, реджеп тайип эрдоган, сирия