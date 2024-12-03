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"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге в 2024 году снизится на 8-10% - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге в 2024 году снизится на 8-10%
"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге в 2024 году снизится на 8-10% - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге в 2024 году снизится на 8-10%
Снижение объема нового бизнеса в лизинге по итогам текущего года ожидается на уровне 8-10% и составит 3,2-3,3 триллиона рублей, следует из данных обзора... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T00:25+0300
2024-12-03T00:25+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Снижение объема нового бизнеса в лизинге по итогам текущего года ожидается на уровне 8-10% и составит 3,2-3,3 триллиона рублей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. Понятие нового бизнеса подразумевает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС. "Агентство "Эксперт РА" по итогам 2024 года ожидает снижение объема нового бизнеса на 8-10%, что будет соответствовать порядка 3,2-3,3 трлн рублей", - говорится в обзоре. В "Эксперт РА" отмечают, что 2024 год проходит в условиях жесткой денежно-кредитной политики регулятора, а вместе с ростом цен и высокой степенью удовлетворения спроса в 2023 году оказали сдерживающее влияние на динамику лизинга в России. "В третьем квартале 2024 года наблюдалось некоторое оживление лизинга, однако оно было обусловлено разовыми сделками отдельных компаний, однако в конце года на фоне роста ключевой ставки и слабой инвестиционной активности предпринимателей объем нового бизнеса покажет более скромную динамику, несмотря на сезонный фактор (как правило, последний квартал демонстрирует самые высокие объемы)", - поясняется в обзоре. По мнению экспертов, в 2025 году на лизинговый бизнес продолжат оказывать давление сложная рыночная конъюнктура и еще большая неопределенность относительно инфляционных ожиданий и ключевой ставки. Это может привести к сокращению объема нового бизнеса не менее чем на 20% к 2024 году.
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:25 03.12.2024
 
"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге в 2024 году снизится на 8-10%

"Эксперт РА": объем нового бизнеса в лизинге в 2024 году снизится на 8-10%

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Снижение объема нового бизнеса в лизинге по итогам текущего года ожидается на уровне 8-10% и составит 3,2-3,3 триллиона рублей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости.
Понятие нового бизнеса подразумевает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС.
"Агентство "Эксперт РА" по итогам 2024 года ожидает снижение объема нового бизнеса на 8-10%, что будет соответствовать порядка 3,2-3,3 трлн рублей", - говорится в обзоре.
В "Эксперт РА" отмечают, что 2024 год проходит в условиях жесткой денежно-кредитной политики регулятора, а вместе с ростом цен и высокой степенью удовлетворения спроса в 2023 году оказали сдерживающее влияние на динамику лизинга в России.
"В третьем квартале 2024 года наблюдалось некоторое оживление лизинга, однако оно было обусловлено разовыми сделками отдельных компаний, однако в конце года на фоне роста ключевой ставки и слабой инвестиционной активности предпринимателей объем нового бизнеса покажет более скромную динамику, несмотря на сезонный фактор (как правило, последний квартал демонстрирует самые высокие объемы)", - поясняется в обзоре.
По мнению экспертов, в 2025 году на лизинговый бизнес продолжат оказывать давление сложная рыночная конъюнктура и еще большая неопределенность относительно инфляционных ожиданий и ключевой ставки. Это может привести к сокращению объема нового бизнеса не менее чем на 20% к 2024 году.
 
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