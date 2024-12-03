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Средний платеж по автокредитам в России вырос более чем на 12%

Средний платеж по автокредитам в России вырос более чем на 12% - 03.12.2024, ПРАЙМ

Средний платеж по автокредитам в России вырос более чем на 12%

Средний платеж по автокредитам в России в январе-ноябре этого года вырос более чем на 12% и составил примерно 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T04:17+0300

2024-12-03T04:17+0300

2024-12-03T04:17+0300

бизнес

финансы

россия

москва

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средний платеж по автокредитам в России в январе-ноябре этого года вырос более чем на 12% и составил примерно 50 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в финтех-компании "Баланс-Платформа". "За первые одиннадцать месяцев текущего года средний ежемесячный платеж в сегменте новых автомобилей составил 49 361 рубль при среднем сроке кредита 56 месяцев, для автомобилей с пробегом - 49 622 рубля и 76 месяцев соответственно. Если сравнивать с аналогичным периодом 2023 года рост показателя составил более 12%", - сказано в исследовании. Наиболее высокий платеж по автокредитам в январе-ноябре был в Дальневосточном федеральном округе с 68,1 тысячи рублей, на втором месте расположился Центральный федеральный округ с 62,3 тысячи рублей. Топ-3 замыкает Северо-Западный федеральный округ (54,5 тысячи рублей). Платеж по автокредиту выше среднего по России в январе-ноябре был еще в Сибирском федеральном округе - 54,1 тысячи рублей. А вот в остальных федеральных округах суммы значительно меньше: в Южном - 44,3 тысячи рублей, Уральском - 42,6 тысячи, Северо-Кавказском - 41,3 тысячи, Приволжском - 39,3 тысячи. "На фоне роста кредитных ставок и стоимости автомобилей в 2024 году мы фиксируем увеличение суммы автокредита в среднем на 12% по сравнению с предыдущим годом. При этом отмечаем снижение среднего срока автокредита и отсутствие разницы в сумме платежей для новых автомобилей и с пробегом. Это может быть связано с более высоким первоначальным взносом в сегменте новых авто", - прокомментировала директор департамента развития автокредитования и страхования "Баланс-Платформы" Екатерина Конова.

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бизнес, финансы, россия, москва, центральный федеральный округ