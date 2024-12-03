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Россия в октябре приобрела у Турции рыбы на $57,2 млн

Россия в октябре приобрела у Турции рыбы на $57,2 млн - 03.12.2024, ПРАЙМ

Россия в октябре приобрела у Турции рыбы на $57,2 млн

Россия в октябре приобрела у Турции рыбы на максимальные в современной истории 57,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T06:17+0300

2024-12-03T06:17+0300

2024-12-03T06:17+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россия в октябре приобрела у Турции рыбы на максимальные в современной истории 57,2 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных турецкой статслужбы. Так, в октябре российские компании ввезли турецкой рыбы на 57,2 миллиона долларов, что в 2,2 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Главным образом скачок в поставках произошел за счет роста импорта Россией замороженной форели - в 2,8 раза, до 44 миллионов долларов. Еще на 23% выросли покупки свежей форели - до 7,2 миллиона долларов. Также в три раза увеличились закупки сибаса - до 1,05 миллиона долларов. На Россию в октябре пришлась треть всего рыбного экспорта Турции. На втором месте была Италия с 17,3 миллиона долларов, а на третьем - Нидерланды с 16,3 миллиона. В пятерку крупнейших покупателей турецкой рыбы также вошли Греция (14,5 миллиона долларов) и Великобритания (14 миллионов долларов). В целом за десять месяцев текущего года Россия приобрела у Турции рыбы на 356,1 миллиона долларов против 323,3 миллиона годом ранее.

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