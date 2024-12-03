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Россияне рассказали, что вызывает у них праздничное настроение

Россияне рассказали, что вызывает у них праздничное настроение - 03.12.2024, ПРАЙМ

Россияне рассказали, что вызывает у них праздничное настроение

Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T04:45+0300

2024-12-03T04:45+0300

2024-12-03T04:45+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Новогодняя елка и премии на работе чаще всего вызывают у россиян праздничное настроение, также некоторым помогают новогодние фильмы, музыка, отпуск и покупка подарков для близких, выяснили для РИА Новости аналитики медиахолдинга Rambler&Co. "Для тех, кто не чувствует праздничной атмосферы, установка елки стала самым популярным способом ее создания - об этом заявили 36% респондентов. Получение декабрьской премии на работе оказалось важным для настроения 25% участников опроса. 16% погружаются в праздник с помощью новогодних фильмов и музыки, 8% уходят для этого в отпуск и столько же (8%) начинают покупать подарки для близких. 7% достаточно включить в меню мандарины и сладости - и настроение сразу улучшается", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 58,3 тысячи интернет-пользователей из РФ. Отмечается, что для трети россиян праздник ощущается лишь в последние дни декабря, а каждый десятый ждет курантов, чтобы почувствовать долгожданное волшебство. По 9% респондентов начинают чувствовать атмосферу праздника еще в ноябре, когда появляются первые украшенные елки или первый снег. При этом почти 40% россиян признались, что в декабре у них становится кратно больше работы. Однако для большинства - 47% - объем задач в последний месяц года не отличается от остальных. Каждый десятый ощущает спад рабочей активности и уже настроен на отдых, а 5% посвящают предновогоднее время исключительно корпоративным мероприятиям и выбору подарков для коллег.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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