https://1prime.ru/20241203/rossijane-853267559.html

Россияне стали чаще предпочитать порционный кофе в пакетиках

Россияне стали чаще предпочитать порционный кофе в пакетиках - 03.12.2024, ПРАЙМ

Россияне стали чаще предпочитать порционный кофе в пакетиках

Россияне в 2024 году стали чаще предпочитать порционный кофе в пакетиках молотому и растворимому, его продажи за 10 месяцев выросли на 10%, когда как остальные... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T05:46+0300

2024-12-03T05:46+0300

2024-12-03T05:46+0300

бизнес

технологии

россия

москва

санкт-петербург

магаданская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853267559.jpg?1733194019

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году стали чаще предпочитать порционный кофе в пакетиках молотому и растворимому, его продажи за 10 месяцев выросли на 10%, когда как остальные виды кофе показали незначительную и даже негативную динамику, подсчитали для РИА Новости специалисты компании "Эвотор", проанализировав несетевую розницу. "За 10 месяцев этого года объем продаж порционного кофе в традиционной рознице вырос на 10% в натуральном выражении (кг) к прошлому году. В то же время продажи растворимого выросли только на 1%, а молотого - и вовсе уменьшились на 4%, по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Доля кофе в пакетиках в общем объеме продаж в натуральном выражении выросла с 26 до 29%. Доля растворимого - сократилась с 67 до 65%, а молотого - с 7 до 6%", - следует из исследования. Отмечается, что за тот же период средняя цена молотого кофе в несетевой рознице выросла на 16% до 1,46 рубля за 1 грамм. Растворимый кофе подорожал на 12% - до 2,66 рубля за 1 грамм. Там добавили, что молотый кофе часто продается большими объемами в мягкой упаковке, которые снижают цену, а растворимый, наоборот, небольшим весом в более "дорогой" стеклянной или жестяной таре. При этом кофе в пакетиках подорожал меньше всего - на 8%, составив 1,26 рубля за 1 грамм. Что касается стоимости молотого кофе в регионах России, то в октябре 2024 года самый дорогой оказался на Камчатке, в Сахалинской области и Якутии - в среднем 2,7 рубля за 1 грамм. В то же время в Смоленской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской областях, Крыму - всего 1,3 рубля. В Москве же средняя стоимость молотого кофе в октябре составила 1,9 рубля, в Санкт-Петербурге - 1,8, а в целом по России - 1,6 рубля. Однако заметнее отличаются средние цены по регионам на растворимый кофе. Дороже всего он был в Магаданской области - в среднем 4,2 рубля за 1 грамм, в ЯНАО - 3,6 рубля, Сахалинской области - 3,4 рубля. При этом, в Вологодской области средняя цена растворимого составила 1,4 рубля, в республике Алтай - 1,3 рубля, а в Кабардино-Балкарии - всего 1,1 рубля. В столице средняя цена растворимого кофе в октябре составила 3,2 рубля, в Санкт-Петербурге - 3,1 рубля, а по России в целом - 2,8 рубля. По подсчетам аналитиков, самый дорогой порционный кофе в Карелии - 3,8 рубля за 1 грамм, в Магаданской области - 3,6 рубля, в Мурманской области - 2,4 рубля. При этом в Оренбургской области кофе в пакетиках стоит 0,9 рубля за 1 грамм, в Кабардино-Балкарии и Дагестане - и вовсе 0,8 рубля. В Санкт-Петербурге и Москве средняя цена составила в октябре 1,4 рубля, а в России в целом - 1,3 рубля.

москва

санкт-петербург

магаданская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, технологии, россия, москва, санкт-петербург, магаданская область