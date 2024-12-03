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Рынок в ожидании новых драйверов роста

Рынок в ожидании новых драйверов роста - 03.12.2024, ПРАЙМ

Рынок в ожидании новых драйверов роста

В понедельник, 2 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 106,65 рубля, юань/рубль - на... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T08:24+0300

2024-12-03T08:24+0300

2024-12-03T08:24+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В понедельник, 2 декабря, по итогам дня рублевые пары показали смешанную динамику. Пара доллар/рубль повысилась на 0,28%, до 106,65 рубля, юань/рубль - на 0,68%, до 14,60 рубля. Пара евро/рубль снизилась на 0,34%, до 111,91 рубля. ЦБ России установил официальные курсы валют на 3 декабря: доллар – 107,1758 рубля, евро – 112,8019 рубля.Торги по рублю проходили спокойно. Нацвалюта привыкает к новым условиям в ценовом интервале 100-200 рублей. После решения ЦБ России прекратить покупать иностранную валюту до конца 2024 года, пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 107 рублей. При этом регулятор продолжит продавать валюту для пополнения Фонда национального благосостояния - ежедневно около 8,4 миллиарда рублей. Ключевым фактором давления на рубль стали новые санкции США, введенные против российского танкерного флота и финансового сектора.Нефть закрылась в небольшом минусе. Баррель Brent подешевел на 0,66%, до 71,81 доллара. Снижение напряженности в отношении перебоев поставок и укрепление доллара США создали давление на нефтяной рынок. Достигнутое перемирие между Израилем и ливанской группировкой "Хезболла" снизило геополитические риски, но вечером стало известно, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по целям на территории Ливана. Непонятно, соблюдается перемирие или нет. Реакции по нефти нет.Также участники рынка проявляют осторожность накануне встречи ОПЕК+ и выхода важных американских экономических показателей. ОПЕК+ может отложить планы по наращиванию производства на фоне сохраняющихся опасений относительно замедления роста спроса.Не исключаю, что участники рынка занимают выжидательную позицию перед выходом важных макроэкономических показателей США, включая ежемесячный отчет о занятости (NFP). Эти данные могут существенно повлиять на ожидания относительно политики Федеральной резервной системы по процентным ставкам, что, в свою очередь, окажет влияние на спрос на доллар и динамику нефтяных цен.Пара доллар/рубль закрылась на уровне 106,65 рубля. Цена остается торговаться в диапазоне 27 ноября (105,77 - 111,05). Пока формируется симметричный треугольник, который указывает на продолжение укрепления доллара. Следим за уровнем 105,75. Для укрепления рубля важно закрыть день ниже 105 рубля, тогда можно на время успокоиться. Возвращение к 108,50 рубля. будет указывать на сохраняющиеся проблемы и вероятность роста до 115 рублей.Индекс Мосбиржи вырос на 0,34%, до 2586,74 п., индекс РТС - на 0,84%, до 760,32 п. Индекс Мосбиржи встретил сопротивление на уровне 2600. В течение дня цена крутилась вокруг уровня 2590 п. Индекс отскочил от минимума 2426 на 6,5%. Я по-прежнему не верю в рост при высоких ставках ЦБ России и в банках на вклады. Ключевая поддержка для коррекции после роста находится на уровне 2533. Если до конца недели цена останется выше, то тогда можно рассмотреть временное восстановление в район 2720 п, не выше. Для нового ралли нет фундаментальных условий, поэтому пока цена остается ниже 2630, я буду ожидать падения в район 2350 п.Пара BTC/USDT снизилась на 1,25%, до 97374 долларов. С начала недели у покупателей не задалось с ростом. Цена снизилась несмотря на повышение фондовых индексов США. Нисходящую коррекцию могла вызвать фиксация прибыли после неудачной попытки продолжить ралли. Не исключаю, что покупатели с большими лонговыми позициями стали нервничать из-за приближающегося заседания ФРС США (18 декабря). В целом для криптовалютного рынка внешний фон остается благоприятным и консолидация на руку покупателям. Чем дольше стоит, чем выше уйдем после пробоя 100000 долларов.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, биржевые торги, биткоин, курсы валют