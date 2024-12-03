Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241203/rzhd--853292754.html
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров на 2024 год до 1,24-1,25 миллиарда человек и планируют рост в 2025 году на 1-2%, следует из слов замгендиректора... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:11+0300
2024-12-03T14:32+0300
россия
ржд
перевозки пассажиров
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/33/842783333_0:149:3110:1898_1920x0_80_0_0_cfc7985749d7bdc1590a1231c82292d1.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров на 2024 год до 1,24-1,25 миллиарда человек и планируют рост в 2025 году на 1-2%, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова. Летом в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению РЖД сообщалось, что в 2024 году планируется рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). Колесников осенью подтверждал план роста перевозок пассажиров в 2024 году до более 1,2 миллиарда человек. "Уже мы понимаем, что это будет больше чем 1 миллиард 240-250 миллионов пассажиров. Безусловно, важно понять, каким будет декабрь, но рассчитываем, что объем перевозок не будет меньше, чем в прошлом году", - ответил Колесников на вопрос журналистов о прогнозе по перевозкам пассажиров на сети РЖД по итогам 2024 года. Он также озвучил планы компании по перевозкам пассажиров на 2025 год. "Мы, как всегда, понимаем, что время во многом многовекторное с точки зрения факторов, которые влияют на жизнь, на события. И поэтому для себя фиксируем такие базовые консервативные сценарии. Видим, что рост будет от 1 до 2%, но всегда есть возможность представить, что мобильность (населения - ред.) будет продолжать увеличиваться", - сообщил замглавы РЖД. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,179 миллиарда человек. В том числе в ноябре они увеличились на 5,7% в годовом выражении - до 103,6 миллиона человек.Также Колесников подчеркнул, что считают необходимым собрать мнение экспертов о запрете алкоголя в поездах дальнего следования в России и уже потом обсуждать этот вопрос.
https://1prime.ru/20241127/operator-853143488.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/33/842783333_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_6dcfbda039cd1aebda4b0189abbcc43a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ржд, перевозки пассажиров
РОССИЯ, РЖД, перевозки пассажиров
14:11 03.12.2024 (обновлено: 14:32 03.12.2024)
 
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году

РЖД на 1-2 процента улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году

© РИА Новости . Антон Буценко | Перейти в медиабанкЗапуск поезда "Финист" - первого полностью импортозамещенного аналога "Ласточки"
Запуск поезда Финист - первого полностью импортозамещенного аналога Ласточки - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Антон Буценко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров на 2024 год до 1,24-1,25 миллиарда человек и планируют рост в 2025 году на 1-2%, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова.
Летом в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению РЖД сообщалось, что в 2024 году планируется рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). Колесников осенью подтверждал план роста перевозок пассажиров в 2024 году до более 1,2 миллиарда человек.
"Уже мы понимаем, что это будет больше чем 1 миллиард 240-250 миллионов пассажиров. Безусловно, важно понять, каким будет декабрь, но рассчитываем, что объем перевозок не будет меньше, чем в прошлом году", - ответил Колесников на вопрос журналистов о прогнозе по перевозкам пассажиров на сети РЖД по итогам 2024 года.
Он также озвучил планы компании по перевозкам пассажиров на 2025 год.
Рельсы - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
РЖД и казахстанская "КТЖ Экспресс" создадут логистического оператора
27 ноября, 21:53
"Мы, как всегда, понимаем, что время во многом многовекторное с точки зрения факторов, которые влияют на жизнь, на события. И поэтому для себя фиксируем такие базовые консервативные сценарии. Видим, что рост будет от 1 до 2%, но всегда есть возможность представить, что мобильность (населения - ред.) будет продолжать увеличиваться", - сообщил замглавы РЖД.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,179 миллиарда человек. В том числе в ноябре они увеличились на 5,7% в годовом выражении - до 103,6 миллиона человек.
Также Колесников подчеркнул, что считают необходимым собрать мнение экспертов о запрете алкоголя в поездах дальнего следования в России и уже потом обсуждать этот вопрос.
 
РОССИЯРЖДперевозки пассажиров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала