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РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров на 2024 год до 1,24-1,25 миллиарда человек и планируют рост в 2025 году на 1-2%, следует из слов замгендиректора... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:11+0300
2024-12-03T14:11+0300
2024-12-03T14:32+0300
россия
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перевозки пассажиров
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров на 2024 год до 1,24-1,25 миллиарда человек и планируют рост в 2025 году на 1-2%, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова. Летом в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению РЖД сообщалось, что в 2024 году планируется рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). Колесников осенью подтверждал план роста перевозок пассажиров в 2024 году до более 1,2 миллиарда человек. "Уже мы понимаем, что это будет больше чем 1 миллиард 240-250 миллионов пассажиров. Безусловно, важно понять, каким будет декабрь, но рассчитываем, что объем перевозок не будет меньше, чем в прошлом году", - ответил Колесников на вопрос журналистов о прогнозе по перевозкам пассажиров на сети РЖД по итогам 2024 года. Он также озвучил планы компании по перевозкам пассажиров на 2025 год. "Мы, как всегда, понимаем, что время во многом многовекторное с точки зрения факторов, которые влияют на жизнь, на события. И поэтому для себя фиксируем такие базовые консервативные сценарии. Видим, что рост будет от 1 до 2%, но всегда есть возможность представить, что мобильность (населения - ред.) будет продолжать увеличиваться", - сообщил замглавы РЖД. Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,179 миллиарда человек. В том числе в ноябре они увеличились на 5,7% в годовом выражении - до 103,6 миллиона человек.Также Колесников подчеркнул, что считают необходимым собрать мнение экспертов о запрете алкоголя в поездах дальнего следования в России и уже потом обсуждать этот вопрос.
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россия, ржд, перевозки пассажиров
РОССИЯ, РЖД, перевозки пассажиров
РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
РЖД на 1-2 процента улучшили прогноз по перевозкам пассажиров в 2025 году
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. РЖД улучшили прогноз по перевозкам пассажиров на 2024 год до 1,24-1,25 миллиарда человек и планируют рост в 2025 году на 1-2%, следует из слов замгендиректора компании Ивана Колесникова.
Летом в слайдах к интервью Колесникова корпоративному телевидению РЖД сообщалось, что в 2024 году планируется рост перевозок пассажиров на 1,5% по сравнению с предыдущим годом – до 1,218 миллиарда человек. В частности, в дальнем следовании предполагалось перевезти 125,1 миллиона пассажиров (рост на 2,5%), в пригородном сообщении – 1,093 миллиарда человек (рост на 1,4%). Колесников осенью подтверждал план роста перевозок пассажиров в 2024 году до более 1,2 миллиарда человек.
"Уже мы понимаем, что это будет больше чем 1 миллиард 240-250 миллионов пассажиров. Безусловно, важно понять, каким будет декабрь, но рассчитываем, что объем перевозок не будет меньше, чем в прошлом году", - ответил Колесников на вопрос журналистов о прогнозе по перевозкам пассажиров на сети РЖД по итогам 2024 года.
Он также озвучил планы компании по перевозкам пассажиров на 2025 год.
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"Мы, как всегда, понимаем, что время во многом многовекторное с точки зрения факторов, которые влияют на жизнь, на события. И поэтому для себя фиксируем такие базовые консервативные сценарии. Видим, что рост будет от 1 до 2%, но всегда есть возможность представить, что мобильность (населения - ред.) будет продолжать увеличиваться", - сообщил замглавы РЖД.
Перевозки пассажиров на сети РЖД в январе-ноябре 2024 года выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 1,179 миллиарда человек. В том числе в ноябре они увеличились на 5,7% в годовом выражении - до 103,6 миллиона человек.
Также Колесников подчеркнул, что считают необходимым собрать мнение экспертов о запрете алкоголя в поездах дальнего следования в России и уже потом обсуждать этот вопрос.