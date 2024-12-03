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В Крыму назвали абсурдом второй саммит по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
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В Крыму назвали абсурдом второй саммит по Украине
В Крыму назвали абсурдом второй саммит по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
В Крыму назвали абсурдом второй саммит по Украине
Первый заместитель главы крымского парламента, Сергей Цеков, назвал второй саммит по Украине, инициированный Владимиром Зеленским, абсурдным, утверждая, что... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T10:57+0300
2024-12-03T10:57+0300
политика
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – ПРАЙМ. Первый заместитель главы крымского парламента, Сергей Цеков, назвал второй саммит по Украине, инициированный Владимиром Зеленским, абсурдным, утверждая, что предложенные условия не способствуют прекращению военного конфликта. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй саммит по Украине. "Зеленский – это президент войны, но учитывая, что в мире все больше набирают оборотов тенденции о прекращении военного конфликта на Украине, то он старается под них подстроиться. Поэтому, с одной стороны, говорит о мире, а с другой - предлагает условия, которые никак не приблизят Украину к миру. "Саммиты мира" Зеленского – это возмутительные мероприятия и абсурд", - рассказал собеседник издания.По его словам, для Зеленского прекращение конфликта на Украине "подобно смерти". "Он сразу лишится потоков обогащения и потеряет власть, так как встанет вопрос о проведении новых президентских выборов на Украине", - подчеркнул Цеков. Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в конфликте на Украине без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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украина, саммит
Политика, УКРАИНА, саммит
10:57 03.12.2024
 
В Крыму назвали абсурдом второй саммит по Украине

Цеков назвал абсурдом инициируемый Зеленским второй саммит по Украине

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – ПРАЙМ. Первый заместитель главы крымского парламента, Сергей Цеков, назвал второй саммит по Украине, инициированный Владимиром Зеленским, абсурдным, утверждая, что предложенные условия не способствуют прекращению военного конфликта. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Зеленский в интервью Kyodo News заявил о готовности пригласить Россию на второй саммит по Украине.
"Зеленский – это президент войны, но учитывая, что в мире все больше набирают оборотов тенденции о прекращении военного конфликта на Украине, то он старается под них подстроиться. Поэтому, с одной стороны, говорит о мире, а с другой - предлагает условия, которые никак не приблизят Украину к миру. "Саммиты мира" Зеленского – это возмутительные мероприятия и абсурд", - рассказал собеседник издания.
По его словам, для Зеленского прекращение конфликта на Украине "подобно смерти".
"Он сразу лишится потоков обогащения и потеряет власть, так как встанет вопрос о проведении новых президентских выборов на Украине", - подчеркнул Цеков.
Первый саммит по Украине прошел в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в конфликте на Украине без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
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