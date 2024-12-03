https://1prime.ru/20241203/samolet-plyus-853271211.html

"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов

"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов

"Самолет Плюс" создал собственную закрытую базу объявлений о продаже и аренде недвижимости для риелторов, сообщила пресс-служба компании. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T09:56+0300

2024-12-03T09:56+0300

2024-12-03T09:56+0300

россия

группа самолет

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Самолет Плюс" создал собственную закрытую базу объявлений о продаже и аренде недвижимости для риелторов, сообщила пресс-служба компании. "Самолет Плюс" запустил собственную закрытую базу объектов недвижимости - мультилистинговую систему (МЛС), которая может стать альтернативой классическим площадкам объявлений, таким как "Циан" и "Авито". База действует в экосистеме Topnlab и содержит 420 тысяч объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, вложения в разработку МЛС составили около 350 миллионов рублей. "Это закрытая профессиональная база, где риелторы могут работать друг с другом. В нее будут попадать объекты, которые еще не появились, а, может, и не появятся на публичных ресурсах. С помощью этого инструмента риелторское сообщество со временем станет меньше зависеть от дорогостоящих классифайдов и сможет проводить сделки между собой напрямую, без посредников", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Попова. База работает во всех крупных городах России и охватывает объявления по аренде, а также по продаже на вторичном рынке квартир, загородных домов, коммерческих помещений и земельных участков. Пользоваться и размещать объявления в МЛС может любое агентство недвижимости после прохождения аккредитации и проверки площадкой Topnlab, добавляется в сообщении. "Самолет плюс" - proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолет". Компания создана в 2022 году на основе агентства недвижимости "Перспектива24", объединяет более 1,6 тысячи офисов.

https://1prime.ru/20241114/samolet-plyus-852818343.html

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россия, группа самолет