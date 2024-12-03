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"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов
"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов
"Самолет Плюс" создал собственную закрытую базу объявлений о продаже и аренде недвижимости для риелторов, сообщила пресс-служба компании. | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:56+0300
2024-12-03T09:56+0300
россия
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Самолет Плюс" создал собственную закрытую базу объявлений о продаже и аренде недвижимости для риелторов, сообщила пресс-служба компании. "Самолет Плюс" запустил собственную закрытую базу объектов недвижимости - мультилистинговую систему (МЛС), которая может стать альтернативой классическим площадкам объявлений, таким как "Циан" и "Авито". База действует в экосистеме Topnlab и содержит 420 тысяч объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России", - говорится в сообщении. Как указывается в нем, вложения в разработку МЛС составили около 350 миллионов рублей. "Это закрытая профессиональная база, где риелторы могут работать друг с другом. В нее будут попадать объекты, которые еще не появились, а, может, и не появятся на публичных ресурсах. С помощью этого инструмента риелторское сообщество со временем станет меньше зависеть от дорогостоящих классифайдов и сможет проводить сделки между собой напрямую, без посредников", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Попова. База работает во всех крупных городах России и охватывает объявления по аренде, а также по продаже на вторичном рынке квартир, загородных домов, коммерческих помещений и земельных участков. Пользоваться и размещать объявления в МЛС может любое агентство недвижимости после прохождения аккредитации и проверки площадкой Topnlab, добавляется в сообщении. "Самолет плюс" - proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолет". Компания создана в 2022 году на основе агентства недвижимости "Перспектива24", объединяет более 1,6 тысячи офисов.
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россия, группа самолет
РОССИЯ, группа Самолет
09:56 03.12.2024
 
"Самолет Плюс" создал базу объявлений для риелторов

Компания "Самолет Плюс" создала собственную базу объявлений для риелторов

© fotolia.com / Brian JacksonИпотека
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© fotolia.com / Brian Jackson
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. "Самолет Плюс" создал собственную закрытую базу объявлений о продаже и аренде недвижимости для риелторов, сообщила пресс-служба компании.
"Самолет Плюс" запустил собственную закрытую базу объектов недвижимости - мультилистинговую систему (МЛС), которая может стать альтернативой классическим площадкам объявлений, таким как "Циан" и "Авито". База действует в экосистеме Topnlab и содержит 420 тысяч объявлений о продаже и аренде недвижимости по всей России", - говорится в сообщении.
Как указывается в нем, вложения в разработку МЛС составили около 350 миллионов рублей.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 14.11.2024
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"Это закрытая профессиональная база, где риелторы могут работать друг с другом. В нее будут попадать объекты, которые еще не появились, а, может, и не появятся на публичных ресурсах. С помощью этого инструмента риелторское сообщество со временем станет меньше зависеть от дорогостоящих классифайдов и сможет проводить сделки между собой напрямую, без посредников", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Попова.
База работает во всех крупных городах России и охватывает объявления по аренде, а также по продаже на вторичном рынке квартир, загородных домов, коммерческих помещений и земельных участков. Пользоваться и размещать объявления в МЛС может любое агентство недвижимости после прохождения аккредитации и проверки площадкой Topnlab, добавляется в сообщении.
"Самолет плюс" - proptech-сервис, входящий в девелоперскую группу "Самолет". Компания создана в 2022 году на основе агентства недвижимости "Перспектива24", объединяет более 1,6 тысячи офисов.
 
РОССИЯгруппа Самолет
 
 
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