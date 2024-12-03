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Раскрыта максимальная ставка за билет на "Щелкунчика" на аукционе

Раскрыта максимальная ставка за билет на "Щелкунчика" на аукционе - 03.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыта максимальная ставка за билет на "Щелкунчика" на аукционе

Максимальная ставка за один билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре 19 декабря составила 65 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T13:25+0300

2024-12-03T13:25+0300

2024-12-03T13:26+0300

россия

большой театр

аукцион

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Максимальная ставка за один билет на балет "Щелкунчик" в Большом театре 19 декабря составила 65 тысяч рублей, свидетельствуют данные торгов. Большой театр во вторник в 10.00 мск начал продажу билетов на балет "Щелкунчик" 19 декабря. Торги завершились в 13.06 мск. Лучшее предложение на билет в партер составило 65 тысяч рублей при начальной цене в 50 тысяч рублей. Такие ставки были сделаны на билеты в первый ряд партера, 18, 19 и 20 место. Ставки на другие билеты в партер доходили до 55 тысяч рублей. На большинство билетов в партер заявки не поступили. Театр представит в декабре 18 показов главного новогоднего спектакля "Щелкунчик". Первый показ запланирован на 17 декабря в 19.00. Далее спектакли пройдут 19 и 20 декабря в 12.00, 21 декабря в 12.00 и 19.00, 22 декабря в 12.00. В последнюю неделю уходящего года спектакли покажут 24 декабря в 19.00, 25 декабря в 12.00, 26 декабря в 12.00 и 19.00, 27 декабря в 12.00, 28 декабря в 19.00. Последние показы пройдут с 29 по 31 декабря по два раза в день - утром и вечером.

https://1prime.ru/20241125/bolshoy-teatr-853066444.html

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россия, большой театр, аукцион