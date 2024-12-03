https://1prime.ru/20241203/selkhoztekhnika-853273917.html

"Ъ": в России рухнули продажи сельскохозяйственной техники

"Ъ": в России рухнули продажи сельскохозяйственной техники - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Ъ": в России рухнули продажи сельскохозяйственной техники

Продажи сельскохозяйственной техники в России в 2024 году сократились до 167,5 миллиарда рублей, хотя еще в 2023 году показатель был выше на 16,5 процента. Об... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:26+0300

2024-12-03T10:26+0300

2024-12-03T10:30+0300

россия

сельхозтехника

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Продажи сельскохозяйственной техники в России в 2024 году сократились до 167,5 миллиарда рублей, хотя еще в 2023 году показатель был выше на 16,5 процента. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ", ссылаясь на информацию ассоциации производителей специализированной техники и оборудования "Росспецмаш".Так согласно данным, также отрицательные показатели дают объем производства и экспорт, рухнувшие на 12,6 и 9,6 процента соответственно. Однако хуже всего дела обстоят с машинами для внесения удобрений, продажи которых упали на 63,2 процента.В то же время, как сообщил председатель правления Ассоциации дилеров сельхозтехники АСХОД Александр Алтынов, минус также показывает продажа зарубежной сельскохозяйственной техники, сократившись на 20 процентов. По его словам, подобное положение дел обусловлено тем, что из-за роста ставок по лизинговым программам российские аграрии более не имеют возможности покупать новую технику.Как сообщили в "Росспецмаше", склады дилеров сельхозтехники переполнены из-за отсутствия спроса среди потенциальных покупателей. Спрос, в свою очередь, снижается на фоне высокой ставки Центробанка, недоступности кредитов и государственной поддержки.

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россия, сельхозтехника