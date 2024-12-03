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Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет - 03.12.2024, ПРАЙМ
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет
Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T05:16+0300
2024-12-03T05:16+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов.
При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год - 700,7 миллиона.
В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий - на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 614 тысяч долларов - и алюминиевая проволока - на 437 тысяч.
Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай (138,7 миллиона долларов) и Австралия (103,9 миллиона), а пятерку также вошли США (63,2 миллиона) и Индия (56,5 миллиона).
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Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, СЕУЛ
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет
Сеул в октябре увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов.
При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год - 700,7 миллиона.
В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий - на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 614 тысяч долларов - и алюминиевая проволока - на 437 тысяч.
Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай (138,7 миллиона долларов) и Австралия (103,9 миллиона), а пятерку также вошли США (63,2 миллиона) и Индия (56,5 миллиона).