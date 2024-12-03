Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет - 03.12.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/seul-853267470.html
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет - 03.12.2024, ПРАЙМ
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет
Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T05:16+0300
2024-12-03T05:16+0300
экономика
бизнес
мировая экономика
южная корея
москва
сеул
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853267470.jpg?1733192171
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов. При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год - 700,7 миллиона. В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий - на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 614 тысяч долларов - и алюминиевая проволока - на 437 тысяч. Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай (138,7 миллиона долларов) и Австралия (103,9 миллиона), а пятерку также вошли США (63,2 миллиона) и Индия (56,5 миллиона).
южная корея
москва
сеул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мировая экономика, южная корея, москва, сеул
Экономика, Бизнес, Мировая экономика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, МОСКВА, СЕУЛ
05:16 03.12.2024
 
Сеул увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет

Сеул в октябре увеличил импорт российского алюминия до максимальных за 12 лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Объемы импорта Южной Кореей российского алюминия по итогам октября этого года выросли до максимальных значений за более чем 12 лет, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы.
Так, по итогам октября текущего года покупки Южной Кореей алюминия у России достигли 96,5 миллиона долларов. Это стало максимальным месячным объемом импорта с июня 2012 года, тогда он составил 117,8 миллиона долларов.
При этом за месяц, по сравнению с сентябрем, рост покупок составил 35,5%, а по сравнению с октябрем прошлого года - 2,1 раза. Суммарно за первые десять месяцев этого года Сеул закупил у Москвы алюминия на 700,5 миллиона долларов, что на 17% больше, чем год назад, и почти столько же, сколько за весь 2023 год - 700,7 миллиона.
В основном в октябре корейцы покупали необработанный алюминий - на 95,49 миллиона долларов. Также в небольших объемах закупались алюминиевые плиты и листы толщиной более 0,2 миллиметра - на 614 тысяч долларов - и алюминиевая проволока - на 437 тысяч.
Россия по итогам десятого месяца года сохранила третье место в алюминиевом импорте Южной Кореи. Первые строчки заняли Китай (138,7 миллиона долларов) и Австралия (103,9 миллиона), а пятерку также вошли США (63,2 миллиона) и Индия (56,5 миллиона).
 
ЭкономикаБизнесМировая экономикаЮЖНАЯ КОРЕЯМОСКВАСЕУЛ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала