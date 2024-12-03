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"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине
Решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро вызвало критику среди читателей немецкой газеты Die... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:41+0300
2024-12-03T16:41+0300
2024-12-03T16:41+0300
политика
германия
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олаф шольц
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро вызвало критику среди читателей немецкой газеты Die Welt."Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — отметил один из читателей издания.Другие комментаторы также выразили недовольство тем, что ресурсы Германии направляются на Украину, в то время как в стране самой наблюдается нехватка средств. Один из комментаторов указал, что Украину воспринимают как 17-ю федеральную землю, поскольку ей предоставляется значительная финансовая помощь.Ранее СМИ сообщали о решении Берлина предоставить помощь Украине на 650 миллионов евро, включающей в себя обещанные ранее вооружения, такие как танки Leopard 1, боевые UAV, ЗРК Iris-T и другое.
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германия, украина, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине
Читатели Die Welt обрушились на Шольца за решение направить Киеву вооружение
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро вызвало
критику среди читателей немецкой газеты Die Welt.
"Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — отметил один из читателей издания.
Другие комментаторы также выразили недовольство тем, что ресурсы Германии направляются на Украину, в то время как в стране самой наблюдается нехватка средств. Один из комментаторов указал, что Украину воспринимают как 17-ю федеральную землю, поскольку ей предоставляется значительная финансовая помощь.
Ранее СМИ сообщали о решении Берлина предоставить помощь Украине на 650 миллионов евро, включающей в себя обещанные ранее вооружения, такие как танки Leopard 1, боевые UAV, ЗРК Iris-T и другое.
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