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"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
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"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине - 03.12.2024, ПРАЙМ
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине
Решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро вызвало критику среди читателей немецкой газеты Die... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:41+0300
2024-12-03T16:41+0300
политика
германия
украина
олаф шольц
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро вызвало критику среди читателей немецкой газеты Die Welt."Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — отметил один из читателей издания.Другие комментаторы также выразили недовольство тем, что ресурсы Германии направляются на Украину, в то время как в стране самой наблюдается нехватка средств. Один из комментаторов указал, что Украину воспринимают как 17-ю федеральную землю, поскольку ей предоставляется значительная финансовая помощь.Ранее СМИ сообщали о решении Берлина предоставить помощь Украине на 650 миллионов евро, включающей в себя обещанные ранее вооружения, такие как танки Leopard 1, боевые UAV, ЗРК Iris-T и другое.
https://1prime.ru/20241202/sholts-853263874.html
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германия, украина, олаф шольц
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Олаф Шольц
16:41 03.12.2024
 
"Принес награду": в Германии обрушились на Шольца за решение по Украине

Читатели Die Welt обрушились на Шольца за решение направить Киеву вооружение

© Фото : European UnionКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : European Union
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Решение канцлера Германии Олафа Шольца предоставить Украине дополнительное вооружение на 650 миллионов евро вызвало критику среди читателей немецкой газеты Die Welt.
"Тут остается только сарказм. Теперь Шольц, с чемоданом, лично приносит награду за подрыв "Северного потока — 2", — отметил один из читателей издания.
Другие комментаторы также выразили недовольство тем, что ресурсы Германии направляются на Украину, в то время как в стране самой наблюдается нехватка средств. Один из комментаторов указал, что Украину воспринимают как 17-ю федеральную землю, поскольку ей предоставляется значительная финансовая помощь.
Ранее СМИ сообщали о решении Берлина предоставить помощь Украине на 650 миллионов евро, включающей в себя обещанные ранее вооружения, такие как танки Leopard 1, боевые UAV, ЗРК Iris-T и другое.
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 02.12.2024
"Наша поддержка не ослабеет". Шольц опубликовал послание Путину
Вчера, 22:55
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАОлаф Шольц
 
 
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