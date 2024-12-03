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СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей налогов - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей налогов
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей налогов - 03.12.2024, ПРАЙМ
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей налогов
Российские следователи в 2024 году помогли возместить государству почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов и более 102 миллиардов рублей ущерба по... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T15:19+0300
2024-12-03T15:19+0300
экономика
россия
ск
налог
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российские следователи в 2024 году помогли возместить государству почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов и более 102 миллиардов рублей ущерба по экономическим преступлениям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ."Только в 2024 году благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 миллиардов 743 миллионов рублей, при этом более 102 миллиардов рублей из них – по преступлениям экономической направленности", - отметили в ведомстве.Ранее в Госдуме напомнили, что родители несовершеннолетних детей обязаны уплатить все налоги, начисленные на имущество их детей до 2 декабря. Это включает не только налоги на недвижимость, но и на другие виды имущества, которыми могут владеть несовершеннолетние, такие как автомобиль.Если налоги не будут уплачены, начиная с 3 декабря будут начисляться пени за каждый день просрочки. Налог начисляется на квартиры, дома, земельные участки и доли в общем имуществе. Ребенок-инвалид освобождается от уплаты налога на имущество по одному выбранному объекту.
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россия, ск, налог
Экономика, РОССИЯ, СК, НАЛОГ
15:19 03.12.2024
 
СК помог государству возместить почти 87 миллиардов рублей налогов

СК помог возместить государству почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российские следователи в 2024 году помогли возместить государству почти 87 миллиардов рублей неуплаченных налогов и более 102 миллиардов рублей ущерба по экономическим преступлениям. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Только в 2024 году благодаря предпринятым следственными органами действиям удалось возместить на стадии расследования ущерб в размере 111 миллиардов 743 миллионов рублей, при этом более 102 миллиардов рублей из них – по преступлениям экономической направленности", - отметили в ведомстве.
Ранее в Госдуме напомнили, что родители несовершеннолетних детей обязаны уплатить все налоги, начисленные на имущество их детей до 2 декабря. Это включает не только налоги на недвижимость, но и на другие виды имущества, которыми могут владеть несовершеннолетние, такие как автомобиль.
Если налоги не будут уплачены, начиная с 3 декабря будут начисляться пени за каждый день просрочки. Налог начисляется на квартиры, дома, земельные участки и доли в общем имуществе. Ребенок-инвалид освобождается от уплаты налога на имущество по одному выбранному объекту.
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