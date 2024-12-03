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В СПбМТСБ спрогнозировали объем торговли углем на бирже в 2025 году

В СПбМТСБ спрогнозировали объем торговли углем на бирже в 2025 году - 03.12.2024, ПРАЙМ

В СПбМТСБ спрогнозировали объем торговли углем на бирже в 2025 году

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что торговля углем на бирже в 2025 году будет не меньше, чем в текущем, поскольку на | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:02+0300

2024-12-03T16:02+0300

2024-12-03T16:07+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что торговля углем на бирже в 2025 году будет не меньше, чем в текущем, поскольку на бирже уже представлены все крупные угледобывающие компании и в торгах участвуют крупные потребители, рассказал журналистам управляющий директор СПбМТСБ Алексей Рыжиков. "Мы предполагаем, что в плане развития биржевой торговли 2025 год будет не менее успешным, поскольку уже сегодня практически все крупные угледобывающие компании на торгах присутствуют, и достаточно активно заходят на биржевые торги крупнейшие потребители энергетического угля, в первую очередь это генерирующие компании", - сказал Рыжиков на пресс-завтраке СПбМТСБ "Не только нефтегаз. Масштабирование биржевых товарных рынков". По данным биржи, объем торгов углем за 11 месяцев 2024 года составил 1,12 миллиона тонн, что в 5 раз больше показателей прошлого года. В денежном выражении объем торговли составил почти 5,8 миллиарда рублей. В СПбМТСБ также считают целесообразным включить в совместный приказ ФАС и Минэнерго РФ другие марки угля, которые в данный момент торгуются на бирже, в частности бурый уголь. В ноябре 2022 года был принят совместный приказ ФАС и Минэнерго РФ об установлении минимальных нормативов для продаж энергетического угля марок Д и ДГ на бирже. Кроме того, на бирже торгуются и другие марки угля, на данный момент их не менее 21 различных видов, включая Д и ДГ. "Если мы посмотрим на торги углем в 2024 году, то порядка 30% приходится на бурый уголь, наверное, целесообразно будет включать его в совместный приказ. Если говорить о марках, которые на сегодняшний день включены в совместный приказ, то марка Д, например, составляет порядка 20% реализации от общего объема", - добавил Рыжиков, уточнив, что решение будут принимать регуляторы и участники рынка. Торги энергетическим углем стартовали на СПбМТСБ в феврале 2023 года по обновленной модели, которая включает пересчет цены по формуле, установленной в правилах торгов, в зависимости от фактического качества поставленного товара, определяемого независимой лабораторией.

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россия, спбмтсб, биржа, уголь