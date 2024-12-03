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СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
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СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году
СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году - 03.12.2024, ПРАЙМ
СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем биржевых продаж топлива по итогам текущего года может превысить... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:09+0300
2024-12-03T16:09+0300
россия
спбмтсб
биржа
топливо
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем биржевых продаж топлива по итогам текущего года может превысить прошлогодний рекорд и достичь 36 миллионов тонн, сообщил журналистам старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов. "В прошлом году нам казалось, что 31 миллион тонн, которым торговали в прошлом году, - это предел. В этом году мы внимательно смотрим на наши показатели. По всей видимости, может оказаться где-то 35-36 миллионов", - сказал он. Таким образом, в этом году объем торгов может вырасти на 13-16% к 2023 году. "Это достаточно существенный рост", - отметил Карпов. По его словам, через СПбМТСБ реализуется каждая третья тонна топлива на внутреннем рынке России. Объем торгов топливом на СПбМТСБ за 2023 год стал рекордным, увеличившись на 6,4% по сравнению с предыдущим годом и составив 31 миллион тонн. В денежном выражении оборот торгов за прошлый год вырос на 15% по сравнению с 2022 годом – до 1,616 триллиона рублей. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
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россия, спбмтсб, биржа, топливо
РОССИЯ, СПбМТСБ, биржа, топливо
16:09 03.12.2024
 
СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году

СПбМТСБ ожидает продажи топлива на бирже в объеме 36 млн тонн в 2024 году

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем биржевых продаж топлива по итогам текущего года может превысить прошлогодний рекорд и достичь 36 миллионов тонн, сообщил журналистам старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов.
"В прошлом году нам казалось, что 31 миллион тонн, которым торговали в прошлом году, - это предел. В этом году мы внимательно смотрим на наши показатели. По всей видимости, может оказаться где-то 35-36 миллионов", - сказал он. Таким образом, в этом году объем торгов может вырасти на 13-16% к 2023 году.
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"Это достаточно существенный рост", - отметил Карпов. По его словам, через СПбМТСБ реализуется каждая третья тонна топлива на внутреннем рынке России.
Объем торгов топливом на СПбМТСБ за 2023 год стал рекордным, увеличившись на 6,4% по сравнению с предыдущим годом и составив 31 миллион тонн. В денежном выражении оборот торгов за прошлый год вырос на 15% по сравнению с 2022 годом – до 1,616 триллиона рублей.
СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.
 
РОССИЯСПбМТСБбиржатопливо
 
 
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