https://1prime.ru/20241203/spbmtsb--853295252.html

СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году

СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году - 03.12.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ ждет рекордный уровень продаж топлива на бирже в 2024 году

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем биржевых продаж топлива по итогам текущего года может превысить... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:09+0300

2024-12-03T16:09+0300

2024-12-03T16:09+0300

россия

спбмтсб

биржа

топливо

https://cdnn.1prime.ru/img/84218/93/842189363_0:68:1764:1060_1920x0_80_0_0_c775f5bfeb1c399281bf9b640f2d8512.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) ожидает, что объем биржевых продаж топлива по итогам текущего года может превысить прошлогодний рекорд и достичь 36 миллионов тонн, сообщил журналистам старший вице-президент торговой площадки Антон Карпов. "В прошлом году нам казалось, что 31 миллион тонн, которым торговали в прошлом году, - это предел. В этом году мы внимательно смотрим на наши показатели. По всей видимости, может оказаться где-то 35-36 миллионов", - сказал он. Таким образом, в этом году объем торгов может вырасти на 13-16% к 2023 году. "Это достаточно существенный рост", - отметил Карпов. По его словам, через СПбМТСБ реализуется каждая третья тонна топлива на внутреннем рынке России. Объем торгов топливом на СПбМТСБ за 2023 год стал рекордным, увеличившись на 6,4% по сравнению с предыдущим годом и составив 31 миллион тонн. В денежном выражении оборот торгов за прошлый год вырос на 15% по сравнению с 2022 годом – до 1,616 триллиона рублей. СПбМТСБ - крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.

https://1prime.ru/20241130/eksport-853222221.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, спбмтсб, биржа, топливо