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У американского Starlink может появиться европейский конкурент, пишет СМИ - 03.12.2024, ПРАЙМ
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У американского Starlink может появиться европейский конкурент, пишет СМИ
У американского Starlink может появиться европейский конкурент, пишет СМИ - 03.12.2024, ПРАЙМ
У американского Starlink может появиться европейский конкурент, пишет СМИ
Производители Евросоюза в аэрокосмическом и оборонном секторе Airbus, Leonardo и Thales рассматривают возможность создания совместной космической компании для... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T13:40+0300
2024-12-03T13:40+0300
сша
европа
starlink
космическая отрасль
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Производители Евросоюза в аэрокосмическом и оборонном секторе Airbus, Leonardo и Thales рассматривают возможность создания совместной космической компании для составления конкуренции принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сети Starlink, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника. По информации агентства, до сих пор ведущие европейские производители спутников рассматривали лишь возможность совместной работы над расширением масштаба производства, при этом европейский сектор на фоне быстрого роста сети Starlink несет большие потери. "Европейские компании Airbus, Thales и Leonardo рассматривают планы создания новой совместной космической компании в надежде составить конкуренцию Илону Маску", - говорится в сообщении агентства. Сообщается, что генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани подтвердил агентству, что структура совместной программы будет основана на структуре MBDA, европейской корпорации по производству боевых ракет и ракетных систем. Отмечается, что переговоры пока находятся на ранней стадии, однако предполагаемый совместный проект уже получил кодовое название - "Проект Бромо", в честь вулкана в Индонезии. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
https://1prime.ru/20241021/starlink-852308629.html
сша
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сша, европа, starlink, космическая отрасль
США, ЕВРОПА, Starlink, космическая отрасль
13:40 03.12.2024
 
У американского Starlink может появиться европейский конкурент, пишет СМИ

Reuters: космические производители ЕС могут создать конкурента Starlink

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-25"
Запуск транспортного пилотируемого корабля Союз МС-25 - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Производители Евросоюза в аэрокосмическом и оборонном секторе Airbus, Leonardo и Thales рассматривают возможность создания совместной космической компании для составления конкуренции принадлежащей американскому предпринимателю Илону Маску спутниковой сети Starlink, передает агентство Рейтер со ссылкой на три осведомленных источника.
По информации агентства, до сих пор ведущие европейские производители спутников рассматривали лишь возможность совместной работы над расширением масштаба производства, при этом европейский сектор на фоне быстрого роста сети Starlink несет большие потери.
"Европейские компании Airbus, Thales и Leonardo рассматривают планы создания новой совместной космической компании в надежде составить конкуренцию Илону Маску", - говорится в сообщении агентства.
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Сообщается, что генеральный директор Leonardo Роберто Чинголани подтвердил агентству, что структура совместной программы будет основана на структуре MBDA, европейской корпорации по производству боевых ракет и ракетных систем.
Отмечается, что переговоры пока находятся на ранней стадии, однако предполагаемый совместный проект уже получил кодовое название - "Проект Бромо", в честь вулкана в Индонезии.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты. В настоящее время, по имеющимся данным, на орбите действуют 5841 аппарат Starlink, в общей сложности с 2019 года на орбиту были выведены более 6 тысяч спутников этой сети, с начала года были запущены более 700 аппаратов, а последний запуск Starlink состоялся 6 мая. Число подписчиков её спутникового интернета превышает 2 миллиона человек в более чем 60 странах.
 
СШАЕВРОПАStarlinkкосмическая отрасль
 
 
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