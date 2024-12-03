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Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки - 03.12.2024, ПРАЙМ
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
Банку России необходимо в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля, заметил первый заместитель... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:39+0300
2024-12-03T09:39+0300
экономика
россия
втб
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банку России необходимо в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля, заметил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов."Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют!" — написал Пьянов в "письме Деду Морозу и Снегурочке".Пьянов также рекомендовал регулятору стабилизировать курс российской валюты вместо повышения процентной ставки, чтобы избежать переохлаждения экономики и снижения ВВП.Кроме того, он обратил особое внимание на необходимость более ясного объяснения Центробанком плана по достижению цели инфляции в 4%. Пьянов опасается, что снижение инфляции может нести в себе риск рецессии и потери рабочих мест. Пьянов также подчеркнул необходимость достижения оптимального баланса.
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россия, втб
Экономика, РОССИЯ, ВТБ
09:39 03.12.2024
 
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

Первый зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банку России необходимо в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля, заметил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют!" — написал Пьянов в "письме Деду Морозу и Снегурочке".
Пьянов также рекомендовал регулятору стабилизировать курс российской валюты вместо повышения процентной ставки, чтобы избежать переохлаждения экономики и снижения ВВП.
Кроме того, он обратил особое внимание на необходимость более ясного объяснения Центробанком плана по достижению цели инфляции в 4%. Пьянов опасается, что снижение инфляции может нести в себе риск рецессии и потери рабочих мест. Пьянов также подчеркнул необходимость достижения оптимального баланса.
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