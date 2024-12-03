https://1prime.ru/20241203/stavka-853270457.html
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки - 03.12.2024, ПРАЙМ
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
Банку России необходимо в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля, заметил первый заместитель... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T09:39+0300
2024-12-03T09:39+0300
2024-12-03T09:39+0300
экономика
россия
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233006_0:235:2806:1813_1920x0_80_0_0_995e540b83a390cf996a19b89beb3031.jpg
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Банку России необходимо в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля, заметил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов."Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют!" — написал Пьянов в "письме Деду Морозу и Снегурочке".Пьянов также рекомендовал регулятору стабилизировать курс российской валюты вместо повышения процентной ставки, чтобы избежать переохлаждения экономики и снижения ВВП.Кроме того, он обратил особое внимание на необходимость более ясного объяснения Центробанком плана по достижению цели инфляции в 4%. Пьянов опасается, что снижение инфляции может нести в себе риск рецессии и потери рабочих мест. Пьянов также подчеркнул необходимость достижения оптимального баланса.
https://1prime.ru/20241202/sberbank-853250551.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233006_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_15346d76a2320e1d10f2eec96f232739.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, втб
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
Первый зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ.
Банку России необходимо в следующем году активнее проводить интервенции на валютном рынке в периоды повышенной волатильности рубля, заметил
первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Мы с воспитателями посмотрели на доллар в обменнике и обомлели — ведь еще пару месяцев назад было 90! У нас сразу повысились инфляционные ожидания. Когда социолог спрашивал нас в прошлый раз про инфляцию, мы ждали, что цены подрастут на 13% на год вперед. Если нас спросят сегодня, я им назову число побольше, они тоже обомлеют!" — написал Пьянов в "письме Деду Морозу и Снегурочке".
Пьянов также рекомендовал регулятору стабилизировать курс российской валюты вместо повышения процентной ставки, чтобы избежать переохлаждения экономики и снижения ВВП.
Кроме того, он обратил особое внимание на необходимость более ясного объяснения Центробанком плана по достижению цели инфляции в 4%. Пьянов опасается, что снижение инфляции может нести в себе риск рецессии и потери рабочих мест. Пьянов также подчеркнул необходимость достижения оптимального баланса.
Сбербанк предложил опцию снижения ставки по ипотеке вслед за ключевой