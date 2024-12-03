https://1prime.ru/20241203/su-57-853301874.html

Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей

Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей - 03.12.2024, ПРАЙМ

Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей

Российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях, говорится в публикации американского издания National... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T21:57+0300

2024-12-03T21:57+0300

2024-12-03T21:59+0300

вооружения

су-57

экспертное мнение

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях, говорится в публикации американского издания National Interest."Су-57 хорошо показал себя в бою", — отмечается в статье.Вместе с тем авторы материала, призывав не поддаваться скептицизму, назвали российский истребитель "реальной революционной системой".Как американский F-22A и китайский J-20, Су-57 относится к классу тяжелых истребителей. Его первоочередные задачи - уничтожение самолетов противоборствующей стороны и завоевание господства в воздухе, что, в частности, отличает Су-57 от более легкого американского F-35, чья главная функция - решение ударных задач.Су-57 вооружен ракет "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности, тогда как F-35 оснащен лишь ракетами малой и средней дальности. Естественно, это обстоятельство дает Су-57 преимущество в дальнем воздушном бою.

https://1prime.ru/20241112/mirage-852774844.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

су-57, экспертное мнение