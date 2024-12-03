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Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241203/su-57-853301874.html
Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей
Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей - 03.12.2024, ПРАЙМ
Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей
Российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях, говорится в публикации американского издания National... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T21:57+0300
2024-12-03T21:59+0300
вооружения
су-57
экспертное мнение
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях, говорится в публикации американского издания National Interest."Су-57 хорошо показал себя в бою", — отмечается в статье.Вместе с тем авторы материала, призывав не поддаваться скептицизму, назвали российский истребитель "реальной революционной системой".Как американский F-22A и китайский J-20, Су-57 относится к классу тяжелых истребителей. Его первоочередные задачи - уничтожение самолетов противоборствующей стороны и завоевание господства в воздухе, что, в частности, отличает Су-57 от более легкого американского F-35, чья главная функция - решение ударных задач.Су-57 вооружен ракет "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности, тогда как F-35 оснащен лишь ракетами малой и средней дальности. Естественно, это обстоятельство дает Су-57 преимущество в дальнем воздушном бою.
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су-57, экспертное мнение
Вооружения, Су-57, экспертное мнение
21:57 03.12.2024 (обновлено: 21:59 03.12.2024)
 
Американские эксперты пришли в восторг от новых российских истребителей

NI: российские истребители Су-57 хорошо зарекомендовали себя в бою и поразили США

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМногофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российские истребители пятого поколения Су-57 хорошо зарекомендовали себя в реальных боевых условиях, говорится в публикации американского издания National Interest.
"Су-57 хорошо показал себя в бою", — отмечается в статье.
Вместе с тем авторы материала, призывав не поддаваться скептицизму, назвали российский истребитель "реальной революционной системой".
Как американский F-22A и китайский J-20, Су-57 относится к классу тяжелых истребителей. Его первоочередные задачи - уничтожение самолетов противоборствующей стороны и завоевание господства в воздухе, что, в частности, отличает Су-57 от более легкого американского F-35, чья главная функция - решение ударных задач.
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Су-57 вооружен ракет "воздух - воздух" малой, средней и большой дальности, тогда как F-35 оснащен лишь ракетами малой и средней дальности. Естественно, это обстоятельство дает Су-57 преимущество в дальнем воздушном бою.
 
ВооруженияСу-57экспертное мнение
 
 
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