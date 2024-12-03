https://1prime.ru/20241203/taksi-853293226.html
В "Яндекс Go" появится детализация стоимости поездки
В "Яндекс Go" появится детализация стоимости поездки - 03.12.2024, ПРАЙМ
В "Яндекс Go" появится детализация стоимости поездки
Сервис такси "Яндекс Go" добавил в приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки, сообщили РИА Новости в... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T14:28+0300
2024-12-03T14:28+0300
2024-12-03T14:28+0300
россия
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такси
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Сервис такси "Яндекс Go" добавил в приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. "Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. "Яндекс Go" добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту", - говорится в сообщении. Данная опция доступна для тарифов "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", "Детский" и "Вместе", а воспользоваться ею могут все пользователи сервиса в России, уточнили в компании. "В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф – суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных", - добавили в пресс-службе. Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.
https://1prime.ru/20241203/yandeks-853290877.html
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россия, яндекс, такси
В "Яндекс Go" появится детализация стоимости поездки
"Яндекс Go" добавил возможность увидеть, из чего складывается цена на такси
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Сервис такси "Яндекс Go" добавил в приложение для основных тарифов возможность увидеть, из чего складывается стоимость каждой поездки, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"Теперь пассажиры смогут увидеть, из чего складывается цена каждой поездки на такси, включая точный размер повышающего коэффициента во время высокого спроса. "Яндекс Go" добавил детализацию цены в приложение в ответ на просьбы пассажиров. Она формируется для каждой поездки и показывается до того, как пассажир закажет такси по выбранному маршруту", - говорится в сообщении.
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Данная опция доступна для тарифов "Эконом", "Комфорт", "Комфорт+", "Детский" и "Вместе", а воспользоваться ею могут все пользователи сервиса в России, уточнили в компании.
"В детализации цены несколько блоков: стоимость подачи автомобиля, базовый тариф – суммарная стоимость минут и километров по маршруту, надбавка в периоды повышенного спроса, если она есть, и стоимость дополнительных опций, например за детское кресло или за перевозку животных", - добавили в пресс-службе.
Чтобы увидеть детализацию, нужно нажать на значок рубля в левом верхнем углу экрана смартфона после выбора тарифа и маршрута поездки.