https://1prime.ru/20241203/torgovlya-853299955.html

Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России

Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России - 03.12.2024, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России

Введение военного положения в Южной Корее никак не повлияет на торговлю и взаимоотношения с Россией, это чисто внутренняя история, прокомментировала РИА Новости | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T19:34+0300

2024-12-03T19:34+0300

2024-12-03T19:44+0300

экономика

россия

южная корея

отношения

https://cdnn.1prime.ru/img/83152/99/831529989_0:69:3399:1980_1920x0_80_0_0_7ce92d8d39ff03902b14a7109b557176.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Введение военного положения в Южной Корее никак не повлияет на торговлю и взаимоотношения с Россией, это чисто внутренняя история, прокомментировала РИА Новости эксперт Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. Ранее агентство Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране. "Мое мнение, что все-таки никак это не повлияет на отношения и торговлю с Россией", - считает Янькова. Она пояснила, что история с вводом военного положения и с угрозой импичмента действующего президента сугубо внутренняя. Это связано с тем, что президент боится паралича своей власти и боится оппозиции, которая сейчас сильна. Эксперт также обратила внимание на то, что отношения России и Южной Кореи "сохраняют некоторую преемственность при разных администрациях, разных лидерах" в Корее. Кроме того, среди всех недружественных стран она "остается наименее недружественной к России", что "ощущается и при беседах с корейскими дипломатами". Кроме того южно-корейский бизнес хочет вернуться на российский рынок со временем, поэтому не собирается сжигать мосты. "Они стремятся этот рынок сохранить за собой. Он для них крайне ценный, незаменимый, можно сказать", - отметила Янькова. "Скорее всего, все эти внутренние истории не отразятся (на отношениях РФ и Южной Кореи - ред.) именно из-за того, что наши отношения сохраняют преемственность и достаточно стабильны. Так что на туризме, на доступности товаров это не скажется", - подытожила эксперт.

https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

южная корея

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, южная корея, отношения