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Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России
Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России - 03.12.2024, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России
Введение военного положения в Южной Корее никак не повлияет на торговлю и взаимоотношения с Россией, это чисто внутренняя история, прокомментировала РИА Новости | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T19:34+0300
2024-12-03T19:44+0300
экономика
россия
южная корея
отношения
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Введение военного положения в Южной Корее никак не повлияет на торговлю и взаимоотношения с Россией, это чисто внутренняя история, прокомментировала РИА Новости эксперт Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова. Ранее агентство Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране. "Мое мнение, что все-таки никак это не повлияет на отношения и торговлю с Россией", - считает Янькова. Она пояснила, что история с вводом военного положения и с угрозой импичмента действующего президента сугубо внутренняя. Это связано с тем, что президент боится паралича своей власти и боится оппозиции, которая сейчас сильна. Эксперт также обратила внимание на то, что отношения России и Южной Кореи "сохраняют некоторую преемственность при разных администрациях, разных лидерах" в Корее. Кроме того, среди всех недружественных стран она "остается наименее недружественной к России", что "ощущается и при беседах с корейскими дипломатами". Кроме того южно-корейский бизнес хочет вернуться на российский рынок со временем, поэтому не собирается сжигать мосты. "Они стремятся этот рынок сохранить за собой. Он для них крайне ценный, незаменимый, можно сказать", - отметила Янькова. "Скорее всего, все эти внутренние истории не отразятся (на отношениях РФ и Южной Кореи - ред.) именно из-за того, что наши отношения сохраняют преемственность и достаточно стабильны. Так что на туризме, на доступности товаров это не скажется", - подытожила эксперт.
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россия, южная корея, отношения
Экономика, РОССИЯ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, отношения
19:34 03.12.2024 (обновлено: 19:44 03.12.2024)
 
Эксперт объяснил, как события в Южной Корее скажутся на России

Эксперт: военное положение в Южной Корее не повлияет на торговлю с Россией

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМорской порт
Морской порт - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Введение военного положения в Южной Корее никак не повлияет на торговлю и взаимоотношения с Россией, это чисто внутренняя история, прокомментировала РИА Новости эксперт Центра военно-экономических исследований НИУ ВШЭ Александра Янькова.
Ранее агентство Рёнхап информировало, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ночью провел экстренное совещание, после которого объявил о введении военного положения "для вычистки просеверокорейских сил и удержания либерального конституционного строя". По его словам, попытки проведения против него процедуры импичмента угрожают параличом власти. Позднее парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения в стране.
"Мое мнение, что все-таки никак это не повлияет на отношения и торговлю с Россией", - считает Янькова.
Она пояснила, что история с вводом военного положения и с угрозой импичмента действующего президента сугубо внутренняя. Это связано с тем, что президент боится паралича своей власти и боится оппозиции, которая сейчас сильна.
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
16:54
Эксперт также обратила внимание на то, что отношения России и Южной Кореи "сохраняют некоторую преемственность при разных администрациях, разных лидерах" в Корее. Кроме того, среди всех недружественных стран она "остается наименее недружественной к России", что "ощущается и при беседах с корейскими дипломатами".
Кроме того южно-корейский бизнес хочет вернуться на российский рынок со временем, поэтому не собирается сжигать мосты. "Они стремятся этот рынок сохранить за собой. Он для них крайне ценный, незаменимый, можно сказать", - отметила Янькова.
"Скорее всего, все эти внутренние истории не отразятся (на отношениях РФ и Южной Кореи - ред.) именно из-за того, что наши отношения сохраняют преемственность и достаточно стабильны. Так что на туризме, на доступности товаров это не скажется", - подытожила эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯЮЖНАЯ КОРЕЯотношения
 
 
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