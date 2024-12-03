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Трутнев поручил подготовить предложения по возврату льготной ипотеки

Трутнев поручил подготовить предложения по возврату льготной ипотеки - 03.12.2024, ПРАЙМ

Трутнев поручил подготовить предложения по возврату льготной ипотеки

Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T03:43+0300

2024-12-03T03:43+0300

2024-12-03T03:43+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 3 дек – ПРАЙМ. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на фоне ужесточения банками условий выдачи дальневосточной ипотеки поручил Минфину РФ, Минвостокразвития совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными учреждениями подготовить предложения по возврату кредитования по базовым условиям программы, сообщает пресс-служба полпредства. Дальневосточная и арктическая ипотека выдаётся по ставке 2% годовых. "На недавно прошедшем Восточном экономическом форуме президент ещё раз подтвердил, что мы на этих условиях продолжаем кредитовать людей. К сожалению, мы получили информацию, что не всегда так происходит. Возможности для получения дальневосточной ипотеки ограничиваются. Надо разобраться в ситуации", – сказал Трутнев, чьи слова приводятся в сообщении, на совещании по предоставлению ипотеки. Полпредство отмечает, что в октябре 2024 года банками принято решение об изменении условий получения кредита по программе – повышен минимальный размер первоначального взноса, взимаются комиссии с застройщиков и граждан, остановлено кредитование ИЖС. Принятые меры ограничивают доступ к льготной ипотеке для большинства целевых групп населения, говорится в сообщении. По итогам совещания Трутнев дал поручения Минфину России, Минвостокразвития России совместно с Банком России, ДОМ.РФ и кредитными организациями, участвующими в программе, подготовить согласованные предложения по возврату кредитования по базовым условиям, установленным условиями программы. "У правительства России нет возможности формулировать директивные решения по отношению к Банку России или кредитным организациям. В то же время банки предпринимают усилия, чтобы выдавать ипотечных кредитов меньше, поскольку говорят о том, что объём субсидирования, который предоставляется Министерством финансов, не покрывает их издержек. На совещании обсуждался вопрос в том числе и с представителями Банка России. Они не считают, что кредиты стали убыточными, но в других отраслях банки зарабатывают большую маржу, поэтому перекидывают денежную массу в ту сторону, где они могут больше заработать. Надо разбираться. В течение двух недель с Министерством финансов, Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики будет проведён анализ представленных предложений", – добавил Трутнев. Реализация программы "Дальневосточная ипотека" началась пять лет назад по поручению президента РФ Владимира Путина. С ноября 2023 года программа стала доступна жителям Арктики. По данным полпредства, ипотекой воспользовались более 136 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов составила 640 миллиарда рублей. Президент России Владимир Путин ранее на пленарной сессии, прошедшего в сентябре, Восточного экономического форума предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам неизменной – 2% годовых. В ноябре глава государства по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума поручил обеспечить сохранение процентной ставки по программе "Дальневосточная и арктическая ипотека" в размере 2% годовых до 2030 года.

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