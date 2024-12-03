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Цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год
Цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год - 03.12.2024, ПРАЙМ
Цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год
Средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T07:25+0300
2024-12-03T07:25+0300
энергетика
газ
мировая экономика
европа
москва
ice
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE. Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в ноябре составила в среднем 491,2 доллара за тысячу кубометров. Это на 35 долларов, или 7,7%, больше октябрьского показателя – 455,9 доллара, однако на 20 долларов, или на 3,9%, меньше ноябрьского показателя прошлого года – 511,3 доллара за тысячу кубометров. Также эти котировки в конце ноября впервые за год превышали 530 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что цены растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа. Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе, а в третьем квартале – примерно 455 долларов. При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров. В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
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газ, мировая экономика, европа, москва, ice
Энергетика, Газ, Мировая экономика, ЕВРОПА, МОСКВА, ICE
07:25 03.12.2024
 
Цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год

ICE: средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Средняя биржевая цена газа в Европе в ноябре стала максимальной за год, чуть превысив 490 долларов за тысячу кубометров, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных лондонской биржи ICE.
Стоимость ближайших (на следующий месяц) газовых фьючерсов в ноябре составила в среднем 491,2 доллара за тысячу кубометров. Это на 35 долларов, или 7,7%, больше октябрьского показателя – 455,9 доллара, однако на 20 долларов, или на 3,9%, меньше ноябрьского показателя прошлого года – 511,3 доллара за тысячу кубометров.
Также эти котировки в конце ноября впервые за год превышали 530 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что цены растут с октября в условиях наступления отопительного сезона и неопределенности с поставками из России – как трубопроводного, так и сжиженного природного газа.
Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов за тысячу кубометров, что соответствует уровню мая-июня 2021 года – начала стремительного роста цен на газ в Европе, а в третьем квартале – примерно 455 долларов.
При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа кратковременно впервые почти за три года опускалась ниже 250 долларов за тысячу кубометров.
В 2021-2022 годах на европейской бирже цены на газ были значительно выше. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к снижению.
 
ЭнергетикаГазМировая экономикаЕВРОПАМОСКВАICE
 
 
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