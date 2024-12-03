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ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море - 03.12.2024, ПРАЙМ
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ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море
ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море - 03.12.2024, ПРАЙМ
ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море
На учениях ВМФ России в Средиземном море фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбу гиперзвуковыми ракетами | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:15+0300
2024-12-03T17:15+0300
вооружения
россия
гиперзвуковая ракета "циркон"
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. На учениях ВМФ России в Средиземном море фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом говорится в сообщении Минобороны России."Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", - сказано в заявлении ведомства.Кроме того, береговой ракетный комплекс "Бастион" произвел пуски крылатых ракет "Оникс". Учения проводились для отработки совместных действий между ВМФ и ВВС России на восточной части Средиземного моря.Фрегаты и подводная лодка "Новороссийск" действовали в составе ударной группировки ВМФ России. Все запуски и поражения целей были успешными.
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россия, гиперзвуковая ракета "циркон"
Вооружения, РОССИЯ, гиперзвуковая ракета "Циркон"
17:15 03.12.2024
 
ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море

МО РФ: фрегаты "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" провели стрельбы "Цирконами"

© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты "Циркон"
Запуск ракеты Циркон - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. На учениях ВМФ России в Средиземном море фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
"Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", - сказано в заявлении ведомства.
Кроме того, береговой ракетный комплекс "Бастион" произвел пуски крылатых ракет "Оникс". Учения проводились для отработки совместных действий между ВМФ и ВВС России на восточной части Средиземного моря.
Фрегаты и подводная лодка "Новороссийск" действовали в составе ударной группировки ВМФ России. Все запуски и поражения целей были успешными.
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ВооруженияРОССИЯгиперзвуковая ракета "Циркон"
 
 
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