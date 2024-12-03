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ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море

ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море - 03.12.2024, ПРАЙМ

ВМФ России провел стрельбы "Цирконами" на учениях в Средиземном море

На учениях ВМФ России в Средиземном море фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбу гиперзвуковыми ракетами | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T17:15+0300

2024-12-03T17:15+0300

2024-12-03T17:15+0300

вооружения

россия

гиперзвуковая ракета "циркон"

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. На учениях ВМФ России в Средиземном море фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбу гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Об этом говорится в сообщении Минобороны России."Действовавшие в составе ударной группировки ВМФ России экипажи фрегатов "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон", дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" произвела пуск крылатой ракеты "Калибр" по морской мишенной позиции", - сказано в заявлении ведомства.Кроме того, береговой ракетный комплекс "Бастион" произвел пуски крылатых ракет "Оникс". Учения проводились для отработки совместных действий между ВМФ и ВВС России на восточной части Средиземного моря.Фрегаты и подводная лодка "Новороссийск" действовали в составе ударной группировки ВМФ России. Все запуски и поражения целей были успешными.

https://1prime.ru/20240229/845736673.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гиперзвуковая ракета "циркон"