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Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России
Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России - 03.12.2024, ПРАЙМ
Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России
В 2024 году количество автоугонов в Российской Федерации сократилось на 22%. А самым угоняемым автомобилем стала Lada, пишет "РГ" со ссылкой на данные... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T15:39+0300
2024-12-03T15:39+0300
происшествия
россия
угон
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2024 году количество автоугонов в Российской Федерации сократилось на 22%. А самым угоняемым автомобилем стала Lada, пишет "РГ" со ссылкой на данные Страхового Дома ВСК.Лидерами по число угонов страховщики признали Москву, на которую пришлось около 40% случаев. Далее следует Дагестан с 26%, а за ним - Кабардино-Балкария с 17%.При этом в 66% случаев угонщики покушались на автомобили марки Lada. Угоны Lada Vesta зафиксированы в 37% случаев, Lada Granta - в 28%. За отечественными авто в антирейтиге следуют Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).Также в ВСК сообщили, что преимущественно жертвами угонов становились корпоративные автопарки - 77% случаев в 2024 году. Пики активности угонщиков в нынешнем году пришлись на февраль, март и июль - на каждый из этих месяцев пришлось по 29% случаев хищений. А пики спада их активности зафиксированы в январе, мае и августе, когда происходили менее 3% случаев.
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россия, угон
Происшествия, РОССИЯ, Угон
15:39 03.12.2024
 
Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

ВСК: самым угоняемым автомобилем в России в 2024 году стала отечественная Lada

© РИА Новости . Константин Чалабов | Перейти в медиабанк% Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
% Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2024 году количество автоугонов в Российской Федерации сократилось на 22%. А самым угоняемым автомобилем стала Lada, пишет "РГ" со ссылкой на данные Страхового Дома ВСК.
Лидерами по число угонов страховщики признали Москву, на которую пришлось около 40% случаев. Далее следует Дагестан с 26%, а за ним - Кабардино-Балкария с 17%.
При этом в 66% случаев угонщики покушались на автомобили марки Lada. Угоны Lada Vesta зафиксированы в 37% случаев, Lada Granta - в 28%. За отечественными авто в антирейтиге следуют Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 29.11.2024
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Также в ВСК сообщили, что преимущественно жертвами угонов становились корпоративные автопарки - 77% случаев в 2024 году. Пики активности угонщиков в нынешнем году пришлись на февраль, март и июль - на каждый из этих месяцев пришлось по 29% случаев хищений. А пики спада их активности зафиксированы в январе, мае и августе, когда происходили менее 3% случаев.
 
ПроисшествияРОССИЯУгон
 
 
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