https://1prime.ru/20241203/ugony-853294247.html

Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России - 03.12.2024, ПРАЙМ

Страховщики назвали самый угоняемый автомобиль в России

В 2024 году количество автоугонов в Российской Федерации сократилось на 22%. А самым угоняемым автомобилем стала Lada, пишет "РГ" со ссылкой на данные... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T15:39+0300

2024-12-03T15:39+0300

2024-12-03T15:39+0300

происшествия

россия

угон

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. В 2024 году количество автоугонов в Российской Федерации сократилось на 22%. А самым угоняемым автомобилем стала Lada, пишет "РГ" со ссылкой на данные Страхового Дома ВСК.Лидерами по число угонов страховщики признали Москву, на которую пришлось около 40% случаев. Далее следует Дагестан с 26%, а за ним - Кабардино-Балкария с 17%.При этом в 66% случаев угонщики покушались на автомобили марки Lada. Угоны Lada Vesta зафиксированы в 37% случаев, Lada Granta - в 28%. За отечественными авто в антирейтиге следуют Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%), а также BMW, Mitsubishi, Toyota и Volkswagen (по 2,8%).Также в ВСК сообщили, что преимущественно жертвами угонов становились корпоративные автопарки - 77% случаев в 2024 году. Пики активности угонщиков в нынешнем году пришлись на февраль, март и июль - на каждый из этих месяцев пришлось по 29% случаев хищений. А пики спада их активности зафиксированы в январе, мае и августе, когда происходили менее 3% случаев.

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россия, угон