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Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО
Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО
Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:20+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может отменить это решение. Об этом говорится в материале агентства France-Presse."Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (Трампом)", - говорится в сообщении издания. Кроме того, как сообщил собеседник агентства, европейский дипломат, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении.Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.
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Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО
France-Presse: Байден приглашает Киев в НАТО, так как Трамп может это отменить
МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может отменить это решение. Об этом говорится в материале агентства France-Presse.
"Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (Трампом)", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, как сообщил собеседник агентства, европейский дипломат, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении.
Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.
"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс