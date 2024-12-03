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Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО
Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО
Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T11:20+0300
2024-12-03T11:22+0300
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может отменить это решение. Об этом говорится в материале агентства France-Presse."Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (Трампом)", - говорится в сообщении издания. Кроме того, как сообщил собеседник агентства, европейский дипломат, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении.Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.
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россия, украина, нато
РОССИЯ, УКРАИНА, НАТО
11:20 03.12.2024 (обновлено: 11:22 03.12.2024)
 
Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО

France-Presse: Байден приглашает Киев в НАТО, так как Трамп может это отменить

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может отменить это решение. Об этом говорится в материале агентства France-Presse.
"Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (Трампом)", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, как сообщил собеседник агентства, европейский дипломат, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении.
Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
"Уйдут месяцы": в НАТО высказались о приглашении Украины в альянс
09:15
 
РОССИЯУКРАИНАНАТО
 
 
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