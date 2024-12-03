https://1prime.ru/20241203/ukraina-853288010.html

Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО

Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО - 03.12.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, почему Байден не хочет давать Киеву приглашение в НАТО

Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T11:20+0300

2024-12-03T11:20+0300

2024-12-03T11:22+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Администрация американского лидера Джо Байдена не торопится пригласить Украину в Североатлантический альянс, так как новоизбранный президент Дональд Трамп может отменить это решение. Об этом говорится в материале агентства France-Presse."Чиновники США в частном порядке говорят, что администрация Байдена не поддержит инициативу Украины, так как полагает, что любое предложение будет аннулировано (Трампом)", - говорится в сообщении издания. Кроме того, как сообщил собеседник агентства, европейский дипломат, решение пригласить Киев в альянс разгневало бы Трампа и вынудило бы его действовать в противоположном направлении.Ранее Reuters писал, что государствам-членам НАТО могут потребоваться недели и месяцы на то, чтобы достичь консенсуса по вопросу приглашения Украины в альянс.

https://1prime.ru/20241203/nato-853269728.html

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