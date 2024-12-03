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"Тревожная тенденция": в США сделали заявление об СВО

"Тревожная тенденция": в США сделали заявление об СВО - 03.12.2024, ПРАЙМ

"Тревожная тенденция": в США сделали заявление об СВО

Российские войска за последние три месяца заняли около 1600 квадратных километров в Украине, продолжая свое наступление, говорится в материале издания Newsweek. | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T10:26+0300

2024-12-03T10:26+0300

2024-12-03T10:46+0300

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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Российские войска за последние три месяца заняли около 1600 квадратных километров в Украине, продолжая свое наступление, говорится в материале издания Newsweek."Украина пережила тяжелые три месяца, за которые российские войска добились успехов по всему фронту, и, по всей видимости, трудности ВСУ продолжатся зимой", - заметил автор публикации.Аналитик из Финляндии Эмиль Кастехельми выразил тревогу, утверждая, что российские войска не иссякнут в ближайшем будущем и сосредоточатся на Красноармейске, а также других ключевых направлениях.Аналитическое агентство Black Bird Group также указывает, что Россия особенно активна в районе Красноармейска (Покровск) и Курахово, а также в окрестностях Донецка."У украинцев уже долгое время трудности со стабилизацией фронта, и в ноябре темпы российского наступления лишь ускорились, даже по сравнению с сентябрем и октябрем”, — заметил Кастехельми в интервью Newsweek.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев может нуждаться в дипломатическом решении для освобождения украинских территорий, поскольку его украинская не достаточно сильна для этого.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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