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Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля - 03.12.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241203/valyuta-853297838.html
Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля
Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля - 03.12.2024, ПРАЙМ
Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля
Валютные интервенции могут выступать лишь как временный и не главный инструмент для стабилизации курса рубля, для достижения этой цели нужно также работать над... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T17:35+0300
2024-12-03T17:35+0300
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Валютные интервенции могут выступать лишь как временный и не главный инструмент для стабилизации курса рубля, для достижения этой цели нужно также работать над структурными реформами экономики и продолжать торговое сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявили РИА Новости эксперты. Во вторник издание РБК опубликовало статью первого зампреда банка ВТБ Дмитрия Пьянова, в которой он предложил Банку России активнее проводить интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. В противном случае экономике грозит переохлаждение, утверждает топ-менеджер. "Если в 2025 году будет наблюдаться повышенная волатильность рубля, целесообразно использовать интервенции как временную меру для стабилизации. Однако это не должно быть основным инструментом, так как важно также работать над структурными реформами экономики", - считает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн. Он отметил, что такие меры могут быть целесообразными в условиях повышенной волатильности рубля. Интервенции могут помочь сгладить резкие колебания курса и предотвратить негативные последствия для экономики, такие как инфляция и снижение доверия к национальной валюте, указал эксперт. "Думаю, что валютные интервенции могут помочь стабилизировать курс рубля в периоды волатильности, однако важно понимать, что интервенции являются именно инструментом стабилизации курса, а не укрепления рубля", - заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин. При проведении таких операций нужно учитывать и объемы валюты, продаваемой экспортерами, и динамику притока/оттока капитала, указал эксперт. "Для стабилизации курса рубля и его дальнейшего укрепления в 2025 году необходимо использовать не только механизм валютных интервенций, но и продолжать торговое и экономическое сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС для нивелирования негативных эффектов санкций и повышения инвестиционной привлекательности России. Важной новостью в данном вопросе можно считать решение Нового банка развития БРИКС о возобновлении инвестиций в инфраструктурные проекты России", - заключил Воронин.
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россия, рубль
Экономика, РОССИЯ, рубль
17:35 03.12.2024
 
Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля

Эксперты РИА Новости: валютные интервенции могут дать лишь временный эффект

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКурсы валют в Москве
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Валютные интервенции могут выступать лишь как временный и не главный инструмент для стабилизации курса рубля, для достижения этой цели нужно также работать над структурными реформами экономики и продолжать торговое сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявили РИА Новости эксперты.
Во вторник издание РБК опубликовало статью первого зампреда банка ВТБ Дмитрия Пьянова, в которой он предложил Банку России активнее проводить интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. В противном случае экономике грозит переохлаждение, утверждает топ-менеджер.
"Если в 2025 году будет наблюдаться повышенная волатильность рубля, целесообразно использовать интервенции как временную меру для стабилизации. Однако это не должно быть основным инструментом, так как важно также работать над структурными реформами экономики", - считает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн.
Он отметил, что такие меры могут быть целесообразными в условиях повышенной волатильности рубля. Интервенции могут помочь сгладить резкие колебания курса и предотвратить негативные последствия для экономики, такие как инфляция и снижение доверия к национальной валюте, указал эксперт.
"Думаю, что валютные интервенции могут помочь стабилизировать курс рубля в периоды волатильности, однако важно понимать, что интервенции являются именно инструментом стабилизации курса, а не укрепления рубля", - заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин.
При проведении таких операций нужно учитывать и объемы валюты, продаваемой экспортерами, и динамику притока/оттока капитала, указал эксперт.
"Для стабилизации курса рубля и его дальнейшего укрепления в 2025 году необходимо использовать не только механизм валютных интервенций, но и продолжать торговое и экономическое сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС для нивелирования негативных эффектов санкций и повышения инвестиционной привлекательности России. Важной новостью в данном вопросе можно считать решение Нового банка развития БРИКС о возобновлении инвестиций в инфраструктурные проекты России", - заключил Воронин.
Курсы валют в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
Зампред ВТБ Пьянов предложил ЦБ интервенции для рубля вместо роста ставки
09:39
 
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