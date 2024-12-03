https://1prime.ru/20241203/valyuta-853297838.html

Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля

Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля - 03.12.2024, ПРАЙМ

Эксперты спрогнозировали влияние валютных интервенций на курс рубля

Валютные интервенции могут выступать лишь как временный и не главный инструмент для стабилизации курса рубля, для достижения этой цели нужно также работать над... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T17:35+0300

2024-12-03T17:35+0300

2024-12-03T17:35+0300

экономика

россия

рубль

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/01/853233345_0:210:2893:1837_1920x0_80_0_0_ad7e72f798130b967cfdccfa93b6d376.jpg

МОСКВА, 3 дек - ПРАЙМ. Валютные интервенции могут выступать лишь как временный и не главный инструмент для стабилизации курса рубля, для достижения этой цели нужно также работать над структурными реформами экономики и продолжать торговое сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС, заявили РИА Новости эксперты. Во вторник издание РБК опубликовало статью первого зампреда банка ВТБ Дмитрия Пьянова, в которой он предложил Банку России активнее проводить интервенции на валютном рынке для стабилизации курса рубля вместо повышения ключевой ставки. В противном случае экономике грозит переохлаждение, утверждает топ-менеджер. "Если в 2025 году будет наблюдаться повышенная волатильность рубля, целесообразно использовать интервенции как временную меру для стабилизации. Однако это не должно быть основным инструментом, так как важно также работать над структурными реформами экономики", - считает эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Сергей Рубинштейн. Он отметил, что такие меры могут быть целесообразными в условиях повышенной волатильности рубля. Интервенции могут помочь сгладить резкие колебания курса и предотвратить негативные последствия для экономики, такие как инфляция и снижение доверия к национальной валюте, указал эксперт. "Думаю, что валютные интервенции могут помочь стабилизировать курс рубля в периоды волатильности, однако важно понимать, что интервенции являются именно инструментом стабилизации курса, а не укрепления рубля", - заявил замдиректора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению "Технологии хранения и анализа больших данных" Тимофей Воронин. При проведении таких операций нужно учитывать и объемы валюты, продаваемой экспортерами, и динамику притока/оттока капитала, указал эксперт. "Для стабилизации курса рубля и его дальнейшего укрепления в 2025 году необходимо использовать не только механизм валютных интервенций, но и продолжать торговое и экономическое сотрудничество в рамках БРИКС и ЕАЭС для нивелирования негативных эффектов санкций и повышения инвестиционной привлекательности России. Важной новостью в данном вопросе можно считать решение Нового банка развития БРИКС о возобновлении инвестиций в инфраструктурные проекты России", - заключил Воронин.

https://1prime.ru/20241203/stavka-853270457.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рубль