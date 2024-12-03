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Венгрия решила 3 из 4 проблем, вызванных санкциями против Газпромбанка - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Венгрия решила 3 из 4 проблем, вызванных санкциями против Газпромбанка
Венгрия решила 3 из 4 проблем, вызванных санкциями против Газпромбанка - 03.12.2024, ПРАЙМ
Венгрия решила 3 из 4 проблем, вызванных санкциями против Газпромбанка
Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:40+0300
2024-12-03T16:40+0300
россия
венгрия
газпромбанк
санкции против рф
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БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Мы вовлечены в этот вопрос (санкций против Газпромбанка - ред.) по четырем пунктам, например, в закупках ядерного топлива и природного газа, однако в ходе переговоров накануне в Москве в трех сферах правовая конструкция уже установилась. В одном случае есть две конкурирующие правовые конструкции, мы выберем лучшую, и, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения страны", - сказал Сийярто, в ходе слушаний в венгерском парламенте, которые транслировались в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). В понедельник в ходе визита в Москву Сийярто сообщил, что Венгрия ищет решение в ситуации с оплатой российских энергоносителей после внесения Газпромбанка в санкционный список США, а Россия заверила ее в приверженности продолжать поставки. В ноябре минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
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россия, венгрия, газпромбанк, санкции против рф
РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Газпромбанк, санкции против РФ
16:40 03.12.2024
 
Венгрия решила 3 из 4 проблем, вызванных санкциями против Газпромбанка

Сийярто: страна почти справилась с проблемами после санкций против Газпромбанка

© CC BY 2.0 / J DimasФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© CC BY 2.0 / J Dimas
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БУДАПЕШТ, 3 дек - ПРАЙМ. Венгрия в ходе переговоров с Россией нашла решение по трем из четырех проблемных пунктов, вызванных санкциями США против Газпромбанка, через который осуществляются венгерские платежи за российские энергоносители, и близка к решению четвертого, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы вовлечены в этот вопрос (санкций против Газпромбанка - ред.) по четырем пунктам, например, в закупках ядерного топлива и природного газа, однако в ходе переговоров накануне в Москве в трех сферах правовая конструкция уже установилась. В одном случае есть две конкурирующие правовые конструкции, мы выберем лучшую, и, конечно, гарантируем безопасность энергоснабжения страны", - сказал Сийярто, в ходе слушаний в венгерском парламенте, которые транслировались в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 28.11.2024
В Венгрии заявили, что санкции против Газпромбанка не помешают оплате газа
28 ноября, 19:49
В понедельник в ходе визита в Москву Сийярто сообщил, что Венгрия ищет решение в ситуации с оплатой российских энергоносителей после внесения Газпромбанка в санкционный список США, а Россия заверила ее в приверженности продолжать поставки.
В ноябре минфин США сообщил о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 118 физических и юридических лиц, в числе которых, например, Гута-банк, банк "Дом.РФ", Газпромбанк и шесть его иностранных дочерних структур, банк "Итуруп", "Банк Кремлевский", "Братский народный банк", "Центрокредит". МИД Венгрии заявил, что консультируется с поставщиком газа и ищет пути разрешения ситуации для продолжения энергопоставок.
 
РОССИЯВЕНГРИЯГазпромбанксанкции против РФ
 
 
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