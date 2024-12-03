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Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
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Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:54+0300
2024-12-03T17:24+0300
политика
южная корея
юн сок ёль
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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками импичмента. Об этом сообщает агентство Ренхап.Согласно тексту публикации, Министерство обороны отдало приказ командующим всех родов войск усилить боевую готовность.
https://1prime.ru/20241203/seul-853267470.html
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южная корея, юн сок ёль
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Юн Сок Ёль
16:54 03.12.2024 (обновлено: 17:24 03.12.2024)
 
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Рёнхап: президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

© CC BY 2.0 / Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/U.S. Secretary of DefenseПрезидент Южной Кореи Юн Сук Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сук Ёль - ПРАЙМ, 1920, 03.12.2024
© CC BY 2.0 / Navy Petty Officer 2nd Class Alexander Kubitza/U.S. Secretary of Defense
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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками импичмента. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Согласно тексту публикации, Министерство обороны отдало приказ командующим всех родов войск усилить боевую готовность.
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ПолитикаЮЖНАЯ КОРЕЯЮн Сок Ёль
 
 
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