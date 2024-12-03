https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками... | 03.12.2024, ПРАЙМ

2024-12-03T16:54+0300

2024-12-03T16:54+0300

2024-12-03T17:24+0300

политика

южная корея

юн сок ёль

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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками импичмента. Об этом сообщает агентство Ренхап.Согласно тексту публикации, Министерство обороны отдало приказ командующим всех родов войск усилить боевую готовность.

https://1prime.ru/20241203/seul-853267470.html

южная корея

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южная корея, юн сок ёль