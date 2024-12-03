https://1prime.ru/20241203/voennoe_polozhenie-853296638.html
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения - 03.12.2024, ПРАЙМ
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками... | 03.12.2024, ПРАЙМ
2024-12-03T16:54+0300
2024-12-03T16:54+0300
2024-12-03T17:24+0300
политика
южная корея
юн сок ёль
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СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками импичмента. Об этом сообщает агентство Ренхап.Согласно тексту публикации, Министерство обороны отдало приказ командующим всех родов войск усилить боевую готовность.
https://1prime.ru/20241203/seul-853267470.html
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южная корея, юн сок ёль
Политика, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Рёнхап: президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
СЕУЛ, 3 дек - ПРАЙМ. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание и объявил о введении военного положения из-за угрозы паралича власти, связанной с попытками импичмента. Об этом сообщает агентство Ренхап.
Согласно тексту публикации, Министерство обороны отдало приказ командующим всех родов войск усилить боевую готовность.
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